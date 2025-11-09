La diáspora venezolana clama por la libertad de los presos políticos en Venezuela

La diáspora venezolana exige desde el Doral la liberación de los presos políticos en Venezuela.

MIAMI - La diáspora venezolana se congregó en los alrededores del Doral , para participar en el Gran Pancartazo por la Libertad de los Presos Políticos , en una jornada dedicada a los militares y policías secuestrados por la dictadura de Nicolás Maduro .

Durante la actividad, los asistentes denunciaron los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los presos políticos y elevaron su grito de libertad por todos aquellos que, con honor, defendieron la Constitución y su juramento al país.

El evento contó con la participación del defensor de derechos humanos Gustavo Sánchez Andara, quien alzó su voz por la libertad de Rafael Tudárez, yerno del líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, actualmente privado de libertad.

Además, asistieron los familiares de los presos políticos: Mary Carmen Goicetti, prima del capitán Antonio Sequea; la expresa política Zoris Torres; Merys Torres de Sequea, madre del capitán Sequea; y Liliana de Heredia, familiar del capitán Ángelo Heredia.

Por su parte, el comisionado del Doral, Rafael Piñeyro, recordó el sacrificio de los Policías Metropolitanos y de los militares que cumplieron su juramento de servir al país, pese a las represalias del régimen.

"Libertad de Venezuela"

Entre aplausos, los asistentes reafirmaron su compromiso con la libertad de Venezuela y la defensa de los derechos humanos, recordando que los presos políticos “pagan con su libertad el precio de la dignidad y la lealtad a su juramento”.

“Desde el corazón de la diáspora venezolana, seguimos firmes hasta que todos los presos políticos sean liberados y Venezuela recupere su libertad”, proclamaron los organizadores al cierre del acto.

“Desde el corazón de la diáspora venezolana, en Miami, en El Arepazo, pedimos libertad para los policías y militares injustamente detenidos. Venezolanos de bien que están presos por jurar a la Constitución y al uniforme. ¡Libertad para todos los presos políticos, para los trabajadores, los inocentes, las madres y los sindicalistas! ¡Viva una Venezuela libre!”.

El acto también rindió homenaje a Rafael Tudárez, a quien calificaron como víctima del régimen “por ser el yerno del presidente de la República y comandante en jefe Edmundo González Urrutia”.

Con pancartas, banderas y mensajes de esperanza, la diáspora venezolana reafirmó su compromiso con la libertad de todos los presos políticos y su deseo de una Venezuela libre de represión y persecución.

