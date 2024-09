La economía venezolana perdió su capacidad productiva y de allí el colapso, según experto

Ricardo Hausmann, ex ministro venezolano de Planificación

La prosperidad en los países se manifiesta en el nivel de los ingresos, un reflejo de lo que sus habitantes “saben hacer o dejan de hacer” dijo el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional y profesor de Economía del desarrollo en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en un programa con el periodista César Miguel Rondón en el ciclo informativo: “La Venezuela que viene”.

Hausmann señala que la economía de Venezuela “es un cuarto de lo que era cuando Nicolás Maduro fue electo presidente”, en 2013, es decir, el PIB cayó 75%, algo que “no ha ocurrido en la historia de la humanidad, en ningún contexto fuera de guerra y, ni siquiera, esa fue la caída, por ejemplo, de Alemania en las dos guerras mundiales”, refiere en su opinión experta.

¿Alemania necesitó un Plan Marshall qué necesitaría Venezuela? Fue la pregunta del periodista para ahondar en el tema.

“Diría que es importante empezar por entender qué es lo que produjo el colapso para saber, qué es lo que hay que arreglar para generar la prosperidad. En los países, el nivel de ingreso es un reflejo de lo que los países saben hacer y dejan hacer”, precisó. Los venezolanos “sabíamos hacer cuatro veces más de lo que estamos haciendo, eso lo que quiere decir es que el Producto Interno Bruto es un cuarto de lo que era”.

"¿Y por qué no lo estamos haciendo?", se preguntó Hausmann. "Básicamente porque nos quitaron la capacidad de hacer", fue su respuesta.

Agregó el economista que a Venezuela le quitaron la propiedad sobre las empresas, el acceso al financiamiento y a otras cosas. “Nos asfixiaron y por eso implosionó la economía”.

Los venezolanos necesitan volver a soñar

Sugiere que lo primero que se debe hacer, en una Venezuela posible, es “devolverle a los venezolanos sus derechos para que esa capacidad que tiene se exprese en las cosas por hacer. Es devolver a los venezolanos la capacidad de soñar, de pensar, de imaginar, de movilizar y de hacer”.

Una vez que se le devuelvas a los venezolanos esa capacidad van a querer hacer muchas cosas y se van a encontrar con escaseces, dijo el exministro venezolano de la Oficina Central de Coordinación Planificación (CORDIPLAN), ahora Planificación, entre 1992-1993.

Los ciudadanos se van a encontrar que faltan cosas en el ecosistema productivo, pero es allí donde otros podrán proveer los elementos claves que se requieren para generar bienes y servicios.

En su opinión, para que esto ocurra, "los mercados tienden a facilitar que las decisiones descentralizadas independientes de cada quien se coordinen más o menos automáticamente con esta mano invisible del mercado, una razón clave para crecer", agregó.

“Entonces, estas escaseces se van a traducir en el crecimiento de otros que van a ofertar o suplir los requerimientos”, dijo Hausmann quien de 1985 a 1991, fue profesor de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas, donde fundó el Centro de Políticas Públicas.

"Ese optimismo” será contagioso porque “mi sueño genera oportunidades para otros”, agregó Hausmann quien, además, obtuvo una licenciatura en Ingeniería y Física Aplicada (1977) y un doctorado en Ciencias Económicas (1981) en la Universidad de Cornell.

Considera que, por supuesto, hay varios escollos que superar que dependen de la voluntad de un gobierno. Por ejemplo, para producir bienes y servicios se necesita energía, electricidad "¿y va a haber eso?", se preguntó en tono reflexivo.

Para explicar el alcance de "la capacidad de soñar" Hausmann refirió que “en la Universidad cuando los muchachos de otros países se están graduando y les pregunto qué van a hacer, hablan de planes realmente ambiciosos e increíbles, pero cuando los venezolanos se regresan a su país en lo único que piensan es devolverle la libertad, porque sin eso no pueden hacer otras cosas. Es decir, no se pueden imaginar haciendo grandes transformaciones porque no tienen la libertad para hacerlo”.

"Tenemos que hacer que la gente piense que en Venezuela sí se puede hacer las cosas, porque es un reflejo de una realidad en donde se pueden tener grandes ambiciones que no son irracionales para nada ", concluyó el experto.

FUENTE: PROGRAMA DEL PERIODISTA CÉSAR MIGUEL RONDÓN