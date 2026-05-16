sábado 16  de  mayo 2026
COOPERACIÓN

Venezuela acuerda trabajar con el Banco Mundial para definir cooperación técnica ante la crisis

La jefa encargada Delcy Rodríguez y una delegación del organismo multilateral evaluaron "posibles áreas” de colaboración, dijo un comunicado sin más detalles

Jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo su primera reunión con una delegación del BM en Miraflores, el 15 de mayo 2026, según reporte oficial

Jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo su primera reunión con una delegación del BM en Miraflores, el 15 de mayo 2026, según reporte oficial

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En su primer contacto en Caracas, la administración de Venezuela acordó trabajar con el Banco Mundial (BM) en una agenda de cooperación sobre asistencia técnica, según informó en un comunicado emitido luego de la reunión en el Palacio de Miraflores.

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez y la delegación del organismo multilateral, liderada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del ente, Susana Cordeiro Guerra, evaluaron “áreas concretas de colaboración técnica”, dice el texto oficial.

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La reunión se dio luego de que el Banco Mundial acordó enviar una delegación al país suramericano, al anunciarse formalmente la reanudación de sus relaciones en abril pasado, suspendidas desde 2019, en el contexto de las conversaciones entre EEUU y Venezuela para la reactivación de la economía.

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Reimpulsar la economía de Venezuela

“La cooperación técnica busca impulsar el desarrollo económico y social del pueblo venezolano”, asegura la nota oficial, en medio de los primeros pasos que da la gestión de Rodríguez por superar la paralización de la economía, desde enero pasado al iniciar su Encargaduría, tras la captura de Maduro.

El primer acercamiento de Venezuela con el BM se dio el 20 de abril pasado en Washington, cuando el jefe de la misión diplomática en EEUU, Félix Plasencia, y representantes del organismo internacional encabezados por Cordeiro abordaron posibles vías de cooperación.

El BM consideró positiva la reunión y destacó el inicio de una nueva etapa de diálogo para abrir oportunidades de inversión y generación de empleo en beneficio de la economía venezolana.

En abril Venezuela también reactivó su membresía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya cooperación está en marcha, tras exigir claridad y transparencia en todas las cifras económicas indispensables para los programas de financiamiento.

FUENTE: Con información de EFE

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