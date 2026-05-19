Confirman crítico déficit fiscal y aumento de gasto público que hace peligrar economía de Colombia

BOGOTÁ .-En vísperas de las elecciones del 31 de mayo, Colombia atraviesa un aumento del endeudamiento del Estado y del gasto público en el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, todo lo cual pone "en riesgo" la economía y sostenibilidad fiscal del país, advirtió la Contraloría este martes.

El director de la Contraloría, organismo encargado de vigilar los recursos públicos atribuyó la amenazante crisis económica a factores como los "presupuestos sobredimensionados" para programas del gobierno y al aumento acelerado de la deuda pública, se informó

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El déficit fiscal se ubica alrededor del 7% del PIB, que según será uno de los mayores desafíos para el próximo presidente, dijeron analistas a agencias, a menos de dos semanas de las elecciones marcadas por la violencia política.

Crítico déficit fiscal de Colombia

El Estado necesita 25 billones de pesos (unos 6.5 millones de dólares) para cubrir sus obligaciones, pero solo disponía el mes pasado de 7 billones de pesos (alrededor de 1,835 millones de dólares), según dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez a medios locales.

Rodríguez pidió al gobierno "frenar el endeudamiento acelerado" y adoptar medidas para reducir la "presión sobre las finanzas públicas".

Además cuestionó la alta tasa de interés a la que se está endeudando el Estado, tras la subasta en el mercado público de valores por cerca de 1,575 millones de dólares en Títulos de Tesorería (TES) la semana pasada que alcanzaron hasta 15% de interés y plazos de hasta 32 años.

Crisis de la economía

La crisis económica ha generado reacciones diversas en el sector político de cara a los comicios, mientras Petro argumenta que recibió una economía en crisis por la pandemia.

La oposición sostiene que Petro llevó al límite las arcas públicas y utiliza el dinero del Estado de manera desmedida para financiar proyectos sociales, especialmente antes de las elecciones.

El candidato izquierdista Iván Cepeda, apoyado por el presidente colombiano, propone un Estado robusto que amplíe la inversión social.

En cambio, los principales candidatos de derecha plantean ajustar el gasto público a partir de la reducción del Estado, se informó.

FUENTE: Con información de AFP