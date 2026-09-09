La Embajada de Cuba intensifica su agenda de propaganda y adoctrinamiento político en México

La representación diplomática del régimen de Cuba en México desplegó una intensa ofensiva de diplomacia pública e influencia ideológica durante agosto y los primeros días de septiembre.

Según una investigación publicada por Diario de Cuba, la sede diplomática en Ciudad de México ejecutó más de 20 acciones de carácter político orientadas a la exaltación de la figura de Fidel Castro y a la difusión de la narrativa oficial contra las sanciones de Estados Unidos, teniendo como blanco prioritario a la juventud mexicana.

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La campaña forma parte de una estrategia comunicacional enmarcada en el centenario del nacimiento del exdictador cubano. La ofensiva combina charlas ideológicas en planteles educativos, foros académicos en universidades públicas y actividades culturales patrocinadas para rehabilitar la imagen del sistema político de la isla en el país azteca.

Mecanismos de penetración, redes políticas y diplomacia cultural

El informe detalla los principales frentes operativos utilizados por la misión diplomática cubana para expandir su mensaje ideológico:

Infiltración en el sector educativo: La embajada coordinó la intervención de investigadores del oficialista Centro Fidel Castro Ruz en instituciones como la Escuela Preparatoria Oficial Número 296 de Tultitlán y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se ensalzó la historia de la Revolución Cubana ante estudiantes de nuevo ingreso.

La embajada coordinó la intervención de investigadores del oficialista Centro Fidel Castro Ruz en instituciones como la Escuela Preparatoria Oficial Número 296 de Tultitlán y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se ensalzó la historia de la Revolución Cubana ante estudiantes de nuevo ingreso. Alianzas con el partido de Gobierno: La propaganda castrista se apalanca en las estructuras del partido oficialista Morena, sus organizaciones juveniles y el Grupo Parlamentario de Hermandad con Cuba. Representantes diplomáticos como el embajador Eugenio Martínez y la segunda jefa de misión, Johana Tablada, han encabezado actos masivos junto a diputados federales y funcionarios de la Cancillería mexicana.

La propaganda castrista se apalanca en las estructuras del partido oficialista Morena, sus organizaciones juveniles y el Grupo Parlamentario de Hermandad con Cuba. Representantes diplomáticos como el embajador Eugenio Martínez y la segunda jefa de misión, Johana Tablada, han encabezado actos masivos junto a diputados federales y funcionarios de la Cancillería mexicana. Plataforma cultural e instrumentalización de medios: La estrategia incluye la inauguración de ciclos de cine, muestras fotográficas y exposiciones plásticas en Querétaro y Ciudad de México, además de frecuentes intervenciones de diplomáticos cubanos en medios de comunicación públicos mexicanos como Canal 6 y Canal Catorce.

Analistas citados en el reporte señalan que el régimen de La Habana busca consolidar en México la red de influencia política y las plataformas de negocios que ha ido perdiendo en otros países de la región, reconfigurando su aparato de propaganda en América Latina.

FUENTE: Diario de Cuba