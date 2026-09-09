miércoles 9  de  septiembre 2026
DICTADURA

La Embajada de Cuba intensifica su agenda de propaganda y adoctrinamiento político en México

La campaña forma parte de una estrategia comunicacional enmarcada en el centenario del nacimiento del fallecido dictador cubano, Fidel Castro

Valla publicitaria a favor de la dictadura cubana.

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AFP
Por ANDREINA PÉREZ

La representación diplomática del régimen de Cuba en México desplegó una intensa ofensiva de diplomacia pública e influencia ideológica durante agosto y los primeros días de septiembre.

Según una investigación publicada por Diario de Cuba, la sede diplomática en Ciudad de México ejecutó más de 20 acciones de carácter político orientadas a la exaltación de la figura de Fidel Castro y a la difusión de la narrativa oficial contra las sanciones de Estados Unidos, teniendo como blanco prioritario a la juventud mexicana.

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La campaña forma parte de una estrategia comunicacional enmarcada en el centenario del nacimiento del exdictador cubano. La ofensiva combina charlas ideológicas en planteles educativos, foros académicos en universidades públicas y actividades culturales patrocinadas para rehabilitar la imagen del sistema político de la isla en el país azteca.

Mecanismos de penetración, redes políticas y diplomacia cultural

El informe detalla los principales frentes operativos utilizados por la misión diplomática cubana para expandir su mensaje ideológico:

  • Infiltración en el sector educativo: La embajada coordinó la intervención de investigadores del oficialista Centro Fidel Castro Ruz en instituciones como la Escuela Preparatoria Oficial Número 296 de Tultitlán y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se ensalzó la historia de la Revolución Cubana ante estudiantes de nuevo ingreso.
  • Alianzas con el partido de Gobierno: La propaganda castrista se apalanca en las estructuras del partido oficialista Morena, sus organizaciones juveniles y el Grupo Parlamentario de Hermandad con Cuba. Representantes diplomáticos como el embajador Eugenio Martínez y la segunda jefa de misión, Johana Tablada, han encabezado actos masivos junto a diputados federales y funcionarios de la Cancillería mexicana.
  • Plataforma cultural e instrumentalización de medios: La estrategia incluye la inauguración de ciclos de cine, muestras fotográficas y exposiciones plásticas en Querétaro y Ciudad de México, además de frecuentes intervenciones de diplomáticos cubanos en medios de comunicación públicos mexicanos como Canal 6 y Canal Catorce.

Analistas citados en el reporte señalan que el régimen de La Habana busca consolidar en México la red de influencia política y las plataformas de negocios que ha ido perdiendo en otros países de la región, reconfigurando su aparato de propaganda en América Latina.

FUENTE: Diario de Cuba

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