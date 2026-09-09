La Embajada de Cuba intensifica su agenda de propaganda y adoctrinamiento político en México

La representación diplomática del régimen de Cuba en México desplegó una intensa ofensiva de diplomacia pública e influencia ideológica durante agosto y los primeros días de septiembre.
La campaña forma parte de una estrategia comunicacional enmarcada en el centenario del nacimiento del fallecido dictador cubano, Fidel Castro
La representación diplomática del régimen de Cuba en México desplegó una intensa ofensiva de diplomacia pública e influencia ideológica durante agosto y los primeros días de septiembre.
Según una investigación publicada por Diario de Cuba, la sede diplomática en Ciudad de México ejecutó más de 20 acciones de carácter político orientadas a la exaltación de la figura de Fidel Castro y a la difusión de la narrativa oficial contra las sanciones de Estados Unidos, teniendo como blanco prioritario a la juventud mexicana.
La campaña forma parte de una estrategia comunicacional enmarcada en el centenario del nacimiento del exdictador cubano. La ofensiva combina charlas ideológicas en planteles educativos, foros académicos en universidades públicas y actividades culturales patrocinadas para rehabilitar la imagen del sistema político de la isla en el país azteca.
El informe detalla los principales frentes operativos utilizados por la misión diplomática cubana para expandir su mensaje ideológico:
Analistas citados en el reporte señalan que el régimen de La Habana busca consolidar en México la red de influencia política y las plataformas de negocios que ha ido perdiendo en otros países de la región, reconfigurando su aparato de propaganda en América Latina.
FUENTE: Diario de Cuba