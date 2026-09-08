El Movimiento Cristiano Liberación cumple 38 años en Cuba con el legado de Oswaldo Payá vigente

LA HABANA.- En el marco de la conmemoración de su 38° aniversario de fundación, integrantes y miembros ejecutivos del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) emitieron una firme declaración desde Cuba.
A casi cuatro décadas de su creación, la organización ratifica su compromiso de impulsar una transición democrática pacífica en la isla
LA HABANA.- En el marco de la conmemoración de su 38° aniversario de fundación, integrantes y miembros ejecutivos del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) emitieron una firme declaración desde Cuba.
A través de un mensaje grabado y difundido desde la clandestinidad, la organización fundada por el reconocido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas reafirmó su compromiso inquebrantable con la transición pacífica hacia la democracia, la defensa de los derechos fundamentales y la restitución de las libertades civiles en la nación caribeña, frente al prolongado dominio del régimen castrista.
El mensaje conmemorativo difundido este 8 de septiembre de 2026 por la ejecutiva de la organización sintetiza casi cuatro décadas de trabajo:
"Hoy, 8 de septiembre del 2026, el Movimiento Cristiano Liberación celebra el 38 aniversario de su fundación.
Años de trabajo, de sacrificio, de logro, de pérdida.
Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, a todas las personas que nos han acompañado siempre de cerca, que nos han apoyado, y recordar a los que ya no están, especialmente a los mártires del movimiento, víctimas de la desidia y del odio del régimen, a nuestros hermanos Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Han sido años muy duros, muy difíciles, de un trabajo continuo en aras de lograr los objetivos que nos hemos trazado. Continuamos trabajando con el espíritu de liberación, siempre teniendo presente que la patria es de todos y que nos corresponde a nosotros los cubanos, con nuestras propias manos, con nuestro corazón y nuestro espíritu, transformar a Cuba, lograr el cambio que tanto ansiamos y necesitamos.
La lucha por los plenos derechos continúa. Seguimos tomando el legado de Oswaldo como la línea, como el camino correcto hacia la liberación definitiva, hacia la libertad.
Reiteramos nuestra felicitación a todos los miembros y siempre deseando lo mejor para nuestra patria. Tenemos la certeza de que Cuba será libre y renacerá de sus cenizas, y que la patria vive orgullosa en el corazón y el alma de todos los cubanos y cubanas dignos.
¡Patria, libertad y vida!"
El Movimiento Cristiano Liberación (MCL), fundado en septiembre de 1988 por el fallecido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, mantiene su vigencia operativa y política dentro y fuera de Cuba. A casi cuatro décadas de su creación, los integrantes del Consejo Coordinador de la organización ratificaron su compromiso de impulsar una transición democrática pacífica que permita a los ciudadanos cubanos elegir libremente a sus gobernantes mediante una consulta popular.
Pese a la trágica muerte de Payá Sardiñas y del activista Harold Cepero en 2012, así como a la constante represión estatal, los voceros de la plataforma opositora aseguran que la estructura se mantiene enfocado en trabajar con la población más vulnerable de la isla para promover el respeto pleno a los derechos humanos y las libertades civiles.
Sanciones indirectas contra activistas: Rosa María Rodríguez Gil, integrante del consejo en La Habana, denunció que las autoridades de la policía política encarcelaron a su hijo, Yosvani Melchor, bajo cargos fabricados de "tráfico de personas". Según Rodríguez, la medida constituye una represalia directa ante su negativa de ceder a los chantajes de los organismos de seguridad.
Continuidad de la propuesta plebiscitaria: Desde Cienfuegos, Juan Felipe Medina señaló que existe receptividad ciudadana hacia la propuesta de realizar un plebiscito vinculante, destacando la necesidad de instaurar un sistema pluralista verdaderamente democrático que evite desviaciones autocráticas.
Resiliencia tras la Primavera Negra: Desde Madrid, el exprisionero de opinión Regis Iglesias Ramírez rememoró la entrega histórica de firmas del Proyecto Varela ante la Asamblea Nacional en 2002. Iglesias, encarcelado durante la ola represiva de 2003 junto a otros 74 disidentes, subrayó que el legado de Payá sigue guiando la formación política de las nuevas generaciones de opositores.