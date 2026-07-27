lunes 27  de  julio 2026
AYUDA

La emergencia por los terremotos moviliza plan de apoyo para la niñez en Venezuela

Aldeas Infantiles SOS desplegó un plan de emergencia para asistir a 7,680 menores y sus familias con alimentos, atención psicológica y espacios seguros

Niños juegan fútbol en un campamento improvisado en Maiquetía, La Guaira, días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, el 30 de junio de 2026.

Niños juegan fútbol en un campamento improvisado en Maiquetía, La Guaira, días después del doble terremoto que azotó a Venezuela, el 30 de junio de 2026.

FEDERICO PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La organización Aldeas Infantiles SOS puso en marcha un Plan de Respuesta Humanitaria para asistir a 7,680 niños, adolescentes y familias afectados por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, una tragedia que, según cifras oficiales, deja más de 5,500 fallecidos, 16,700 heridos, 17.,900 desplazados y daños en más de 2,500 infraestructuras.

La ONG, con más de 47 años de presencia en Venezuela, informó que el plan combina acciones de respuesta inmediata con medidas de recuperación a mediano y largo plazo, priorizando la protección de la infancia, el apoyo psicosocial y la atención de las necesidades básicas de las familias damnificadas.

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"Solo hemos visto el comienzo de esta tragedia. Ahora empezaremos a ver todos sus efectos y consecuencias. Las labores de rescate continúan, se siguen retirando escombros y muchas familias todavía mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos", afirmó la directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Venezuela, Ilvania Martins.

Protección de menores y reunificación familiar

La organización advirtió que numerosos niños perdieron sus hogares o quedaron separados de sus familiares tras los sismos, por lo que una de sus principales prioridades es garantizar que ninguno permanezca sin protección.

Para ello, Aldeas Infantiles SOS trabaja en coordinación con las autoridades competentes para ofrecer acogimiento alternativo temporal mientras se logra la reunificación familiar cuando las condiciones lo permiten.

Asistencia a las familias afectadas

Desde el inicio de la emergencia, la organización ha brindado apoyo a 277 familias de Petare, en Caracas, y Turmero, en el estado Aragua.

En total, 1.057 personas han recibido alimentos, medicamentos y kits de agua, saneamiento e higiene, además de atención psicológica para afrontar las consecuencias emocionales de los terremotos.

La ONG también habilitó Espacios Amigos de la Infancia, donde los menores pueden desarrollar actividades recreativas en entornos seguros, así como sesiones grupales de apoyo psicosocial para niños y cuidadores.

Además, puso en funcionamiento una línea telefónica de Primeros Auxilios Psicológicos para atender a las personas afectadas por las más de 1,400 réplicas registradas desde el 24 de junio.

Secuelas psicológicas tras los sismos

Martins alertó que la persistencia de las réplicas mantiene un alto nivel de ansiedad entre la población.

"Cada vez que se produce una réplica sentimos que volvemos a vivir los grandes terremotos del 24 de junio. La continuidad de estos movimientos ha incrementado el nerviosismo y la incertidumbre entre la población", explicó.

Según la organización, entre los afectados comienzan a detectarse casos de estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico y miedo, especialmente entre los niños, muchos de los cuales presentan alteraciones del sueño y pesadillas.

Recuperación de las comunidades

El Plan de Respuesta Humanitaria también contempla medidas para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas.

Entre ellas figuran la creación de espacios temporales de aprendizaje para garantizar la continuidad educativa de los menores, así como programas de acompañamiento para ayudar a las familias a recuperar sus medios de vida y fortalecer su capacidad de respuesta frente a futuras emergencias.

FUENTE: Con información de Europa Press

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