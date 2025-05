Cómo operan los buques zombis

La flota zombi venezolana emplea métodos de fraude marítimo combinados con tecnologías de camuflaje para evitar ser detectada por agencias de control y aseguradoras:

Identidades Robadas: Algunos buques adoptan los nombres y números IMO de embarcaciones desguazadas. Por ejemplo, el buque Varada llegó a Malasia en abril de 2025 con la identidad de un petrolero retirado en 2017, cuando en realidad se trataba de un VLCC sancionado (Bloomberg News, 2025).

Manipulación AIS: Apagan su Sistema de Identificación Automática (AIS), desapareciendo temporalmente de los radares satelitales, sobre todo al cruzar zonas estratégicas como el Caribe o el Canal de Suez (Nación Logística, 2025).

Cambio de Banderas: Registran los barcos bajo banderas de conveniencia como la de Comoras, cuyas autoridades tienen poca capacidad de control o inspección (Oil Channel, 2025).

Transferencias en Alta Mar: Transfieren el crudo a otros barcos en aguas internacionales, dificultando la trazabilidad del origen (Bloomberg News, 2025).

Ubicaciones Falsas: Algunos buques emiten datos AIS falsos desde regiones como el Golfo de Guinea para despistar a los observadores (Bloomberg News, 2025).

Buques fantasma, crudo ilícito y el imperio marítimo de contrabando de Maduro - IA/Jesús Romero La Flota Zombi: Buques fantasma, crudo ilícito y el imperio marítimo de contrabando de Maduro. IA/Jesús Romero

Casos recientes: Anatomía del engaño

Starboard Maritime Intelligence y Bloomberg identificaron al menos cuatro embarcaciones fantasmas que partieron de los terminales de José y Amuay, con más de 7 millones de barriles de crudo a bordo:

Caso “Varada” / “M Sophia”: El M Sophia, un VLCC de 32 años, llegó a Malasia el 18 de abril de 2025 con una identidad robada. Había realizado múltiples transferencias en altamar y falsificado su ubicación durante el viaje (Bloomberg News, 2025).

Buques Gema, Alana y New Inspiration: Todos estos emplearon rutas prolongadas vía el Cabo de Buena Esperanza, ocultaron sus cargamentos y presentaban discrepancias visuales respecto a los barcos reales que decían ser (La República, 2025).

Impacto estratégico y riesgos crecientes

Evasión de Sanciones: A pesar de las restricciones, Venezuela continúa generando ingresos que, en su mayoría, terminan en manos de socios estratégicos como China (Infobae, 2025).

Riesgos Ambientales: Estas naves no están aseguradas ni auditadas, lo que eleva el riesgo de derrames catastróficos (Oil Channel, 2025).

Lagunas Internacionales: Los organismos de control van rezagados frente a las nuevas tácticas del régimen, limitando la capacidad de respuesta internacional (Nación Logística, 2025).

Crisis Económica Interna: Mientras el régimen obtiene recursos, la mayoría de los venezolanos enfrentan pobreza, apagones y éxodos masivos (Armando.info, 2023).

Respuesta de EEUU: Sanciones, aranceles y arrestos

Sanciones Directas: En enero de 2025, EE.UU. sancionó al M Sophia, vinculado a redes rusas y venezolanas (Bloomberg News, 2025).

Aranceles: En marzo de 2025, el presidente Donald Trump impuso un arancel del 25 % a cualquier petróleo venezolano, incluso si llegaba vía intermediarios en China o Macao (CNN Español, 2025).

“Cualquier país o empresa que viole las sanciones será castigado con consecuencias severas”, advirtió el presidente Trump.

Caso Torlak: El 4 de noviembre de 2024, el DOJ arrestó al ciudadano turco Taskin Torlak, acusado de coordinar un esquema de contrabando de petróleo venezolano e iraní con pagos en EE.UU. y manipulación de AIS (U.S. DOJ, 2024).

“Torlak y sus cómplices usaron el engaño para contrabandear crudo en beneficio de PDVSA.”

— Departamento de Justicia, EE.UU. (2024)

Cooperación Internacional: EE.UU. promueve alianzas con reguladores, aseguradoras y países receptores como Malasia y China (N Digital, 2025).

De petróleo a oro: El Modelo Saab

Alex Saab organizó una red paralela basada en el trueque de oro por gasolina, alimentos e insumos industriales, principalmente con Turquía e Irán (BBC News, 2019; Díaz Reus, 2021). El esquema incluía:

Extracción en el Arco Minero del Orinoco

Exportaciones a Turquía

Intercambios con Irán por gasolina y repuestos

Uso de empresas ficticias para el lavado de dinero (FDD, 2019)

Aunque Saab fue extraditado y acusado en EE.UU., fue liberado en 2024 mediante un canje de prisioneros bajo la administración Biden (ACAMS Today, 2022). Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido funciones diplomáticas clave, con viajes documentados a China, Rusia e Irán (Infobae, 2025).

Conclusión: Un imperio de contrabando del Siglo XXI

La estrategia de los buques zombis no es improvisada. Es una operación compleja, bien financiada y apoyada por alianzas geopolíticas. Mediante identidades robadas, manipulación tecnológica y economía de trueque, el régimen ha sofisticado la evasión de sanciones internacionales.

¿Podrá la comunidad internacional adaptarse lo suficientemente rápido para detener este modelo antes de que se replique globalmente?

Como concluye Bloomberg:

“La flota zombi de Venezuela ha abierto un nuevo capítulo en el contrabando de hidrocarburos del siglo XXI” (Bloomberg News, 2025).

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute