La Habana bajo nuevas medidas de control por repunte

A partir de ahora, se ingresará en salas de atención a pacientes de alto riesgo a los casos confirmados o sospechosos, y aquellos “en los que se ha perdido oportunidad de ingreso” a pesar de tener “grandes probabilidades de complicaciones en las siguientes 24-48 horas”.

Sobre la aplicación de pruebas PCR, que han sido objeto de críticas de la población por su mal funcionamiento, las autoridades decidieron “incrementar el control de la calidad a la toma de muestras” y realizar el PCR “a los pacientes confirmados al 5to día de su evolución, y de ser positivo, repetir cada 48 horas hasta que tengan resultado negativo”.

También señalan la urgencia de “mantener el estricto control” del procesamiento de los PCR según las prioridades establecidas, que son, en este orden: estudios evolutivos de confirmados, sospechosos, controles de foco, contactos del 5to día, vigilancia de viajeros, viajeros que saldrán del país.

En respuesta al aumento de la mortalidad por coronavirus, dijeron que reforzarán las “Unidades de Cuidados Intensivos e intermedios con especialistas médicos y de enfermería”.

Se habló, además de crear nuevas “capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales”, sin precisar cómo serpa adoptada la medida en el caso de los viajeros, si deberán, como al principio de la pandemia, permanecer en cuarentena en un centro de aislamiento a su entrada al país.

Sí se precisó que aplicarán de forma estricta “el protocolo para la cuarentena de las tripulaciones en prestación de servicios en hospitales, unidades asistenciales y centros de sospechosos”.

El teletrabajo será implementado a amplia escala en las entidades y organismos “cuyas actividades de la producción y los servicios no sean imprescindibles”. Esta medida incluye generar “soluciones informáticas que permitan iniciar trámites y gestiones por vía digital y disminuir al máximo la opción presencial en sus servicios”.

Reiteraron que “se prohíbe la presencia de niños en áreas públicas, colas y parques”, un énfasis que responde al aumento de contagios en edades pediátricas.

Este viernes se reportaron otros 82 niños con COVID-19, (2,222 en total). Se mantienen activos con la enfermedad 464 menores, dos de ellos, de 5 años de edad, uno residente en Centro Habana y una niña de Regla, fueron reportados de gravedad.

En respuesta al reclamo de la población de que la escasez de productos en las tiendas genera colas kilométricas en las que no se mantiene el distanciamiento social, decidieron “garantizar que la distribución de productos (…) sea lo más equitativa posible para evitar aglomeraciones”, y usar “barreras físicas que garanticen el distanciamiento en las colas”.

Por último, las autoridades del régimen advierten que “el incumplimiento de estas medidas conlleva a la aplicación del Decreto 14/2020”, que prevé multas y hasta encarcelamiento por violaciones relacionadas con la pandemia. Esto será “hasta la aprobación del nuevo Decreto”, del que aún no se ofrecieron detalles.

Capitalinos consultados por Radio Televisión Martí dijeron que la realidad dista mucho de las medidas anunciadas por las autoridades.

En las calles de La Habana continúan las colas, según dijo a la periodista Ivette Pacheco desde Arroyo Naranjo la activista Anaís Penalba, quien desde la mañana esperaba en un establecimiento para comprar galletas dulces y saladas. En la fila, aseguró, había un promedio de 300 a 400 personas.

Sobre la presencia de niños en parques áreas públicas, Penalba dijo que “en las calles si están los niños, y sin nasobuco, sin protección ninguna”.

Otras medidas anunciadas llamaban la atención sobre el protocolo a seguir por las entidades de salud pública, entre ellas crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales. Al respecto el periodista independiente Augusto César San Martín, quien reside también en la capital, nos comentó:

“El protocolo de entrada al país no funcionó. Los pacientes salieron a la calle porque no le daban el resultado del test negativo, o se demoraban o cualquier otro tipo de cosas. Cualquier tipo de medida que se tome, que pueda llevar represión, cierre, está a expensas del control sanitario en las comunidades, que es en realidad donde se asienta el sistema de salud cubano, que eso no funciona.

Las autoridades de salud del régimen en La Habana han ordenado, además controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos a la enfermedad, alfo frente a lo que San Martín se mantiene escéptico.

“No funciona la pesquisa que deben hacer los médicos de la comunidad, que supuestamente deben venir. No funciona el protocolo de calidad en los cuerpos de guardia. Puede renovarse, puede reestructurarse, pero al final no va a funcionar”, concluyó.

Las cifras siguen en aumento

Este viernes, se encontraban ingresados por coronavirus 11,304 pacientes, de ellos 4,187 sospechosos, 2,225 en vigilancia y 4,892 confirmados. Permanecen en terapia intensiva 39 pacientes, 18 críticos y 21 graves.

En total son 24,764 contagios desde que inició la pandemia. Las cifras traducen "alta complejidad y alta transmisión" de la enfermedad, dijo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Dr. Francisco Durán.

El funcionario, se disculpó en su conferencia de prensa diaria por no haber informado que el 25 de enero, otra doctora, una paciente de 50 años de edad, residente en Guantánamo, falleció. Ya serían dos galenos víctimas de coronavirus en la isla.