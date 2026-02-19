Cuba empieza recibir combustible importado por empresas vinculadas a La Habana, pese medidas de EEUU

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba).

LA HABANA .- Cuba empezó a recibir este jueves combustible a través de las importaciones de empresas no estatales, con la autorización del régimen de La Habana , según confirmaron miembros de ese sector a agencias noticiosas.

El cargamento de combustible, cuya cantidad no se precisa, coincide con las conversaciones del gobierno de EEUU, a través del secretario de Estado Marco Rubio, con la Habana, en busca de alcanzar un trato mientras avanzan las presiones estadounidenses para cambiar el régimen comunista que considera una amenaza para la población cubana y para la propia seguridad nacional.

PRESIÓN EEUU advierte a Cuba que debe realizar cambios drásticos muy pronto: "Es un régimen que está cayendo"

EN LA MIRILLA Denuncian en Miami envío de artículos de lujo a Cuba bajo etiqueta de ayuda humanitaria

Según el reporte, los miembros del limitado sector “privado” en Cuba hablaron en condición de anonimato y se identifican como la punta de lanza de una serie de iniciativas empresariales individuales trabajando en este sentido.

No obstante, se reconoce que los volúmenes importados son suficientes para aliviar en la isla la crisis energética que atribuyen a las sanciones impuestas por Washington.

Combustible bajo la lupa

Especialistas han asegurado que estas importaciones buscan burlar las medidas estadounidenses contra el régimen para forzar el desmontaje de su sistema y que requieren de mucho control por parte de EEUU para que el combustible llegue a la población y no a empresas del estado cubano.

Explicaron que la crisis energética se debe en gran medida a la falta de sustitución de las unidades termoeléctricas y de la renovación del sistema, a la luz del visible deterioro progresivo de las instalaciones ante la desidia oficial.

Este jueves estaba previsto otro racionamiento prolongado de energía en la isla abrumada con los recurrentes apagones que han puesto en riesgo el mercado agrícola y en consecuencia la alimentación de la población de Cuba.

FUENTE: Con información EFE, Redacción DLA