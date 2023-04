La inflación en Cuba "provoca empobrecimiento masivo"

Para el cubano de a pie, la cifra se traduce en menos alimentos que poner en su mesa y mayor dificultad para conseguirlos, según el testimonio ofrecido este jueves por residentes en la isla a Radio Martí.

https://twitter.com/pmmonreal/status/1651329313294131207 La aceleración de la inflación de los alimentos en marzo de 2023 es preocupante. El aumento interanual de 75% duplicó la variación interanual de marzo de 2022. Inevitablemente provoca empobrecimiento masivo en Cuba y la política económica actual es inefectiva pic.twitter.com/IsP9isz3gp — Pedro Monreal (@pmmonreal) April 26, 2023

Precios imposibles

Daysi Artiles, desde La Habana, dijo alarmada que compró "un cartón de huevos en 1.800 pesos", un producto que a principios de este año costaba unos 1.300. Igual sucede con el arroz, alimento esencial para los cubanos, que en enero estaba a 200 pesos y ya cuesta 250. "¡Es criminal!", se quejó Artiles.

En estos momentos, todos lo productos tienen un valor excesivo, señaló desde la capital cubana el activista Pedro Quiala. "Un litro de aceite antes oscilaba entre los 150 y 300 pesos, ahora te cuesta entre 1.700 a 1.800 pesos, y no lo encuentras. La libra de azúcar, 200 pesos. A principios de año estaba a 25, 15 pesos", detalló.

Mientras, la cubana residente en Alquízar, Arelys Rodríguez, comentó a Radio Martí que la situación de crisis económica que enfrenta el pueblo de la isla se agrava día a día, especialmente en lo relacionado con la alimentación.

"Ahora vino a la casa una vecina a ver si yo podía darle una libra de arroz para poderle dar comida a sus tres hijos, porque no tenían nada, y yo lo que tenía lo compartí con ella... ¿Cuántas familias están sin comer? Esto no hay quien lo aguante", manifestó la mujer.

La activista Lisandra Rivera dijo que en Santiago de Cuba, en el oriente del país, las dificultades se multiplican y parecen no tener fin. Subrayó que la gente no habla de otra cosa en la calle.

"Es una situación grave, crítica, porque no hay nada. No hay medicamentos, no hay alimentos, no hay pan. A la carnicería llegó ayer el pollo para niños de 0 a 13 años, así que el niño que tenga 14 años no tiene derecho a comer pollo", detalló Rivera.

Al desabastecimiento general de productos de primera necesidad, se suma la crisis energética, el regreso de los apagones y la escasez de combustible, que afecta a todos los sectores de la economía, incluidos el comercio interior y la agricultura.

El precio del transporte de pasajeros, al que la ONEI atribuye un incremento del 3% en marzo de este año, se ha disparado con la falta de combustible. Quila dijo a Radio Martí que un viaje en auto particular desde el Capito, en La Habana Vieja, al Coppelia, en el Vedado, que antes costaba entre 20 y 50 pesos máximo, "ahora te cobra 200 pesos".

Ante la eneficiencia del Estado, Monreal se cuestiona si aumentar los salarios sería una vía de paliar la pobreza en la isla.

https://twitter.com/pmmonreal/status/1651351167421624322 Una provocación: En Cuba no existe “espiral salarios-inflación”. Los salarios van muy por detrás de la inflación. Por supuesto que contener inflación requiere aumentar oferta, pero eso toma tiempo y no acaba de ocurrir ¿Sería el aumento de salarios una alternativa anti-pobreza? pic.twitter.com/7AuzZVbvTP — Pedro Monreal (@pmmonreal) April 26, 2023

Aumentar los salarios, ¿una solución?

"En Cuba no existe “espiral salarios-inflación”. Los salarios van muy por detrás de la inflación. Por supuesto que contener inflación requiere aumentar oferta, pero eso toma tiempo y no acaba de ocurrir ¿Sería el aumento de salarios una alternativa anti-pobreza?", preguntó el experto.

El economista considera que esta opción "merecería una atención que no ha recibido" por parte del gobierno cubano, y que guarda relación con la dimensión redistributiva de la inflación. "Cuando esta aumenta más que los salarios, usualmente ocurre transferencia de valor hacia la ganancia empresarial", destacó.

Según los datos oficiales, el índice de precios al consumidor tuvo una variación mensual de 3.2%, y una variación interanual de 46.42%.

El sociólogo y añalista Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló que Cuba vive "un contexto agresivo que está frenando, no solo las capacidades de consumo de los ciudadanos, sino que también está dañando muchísimo el mercado, y con ello también se daña el sector privado, porque no tiene la capacidad para recuperar el capital".

FUENTE: Radio Televisión Martí