La inseguridad ciudadana y los apagones dominan las denuncias en Cuba durante octubre

MIAMI.- La inseguridad ciudadana se consolidó por tercer mes consecutivo como el principal motivo de reclamo e inconformidad en Cuba durante octubre de 2026, de acuerdo con el informe mensual difundido por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

La organización contabilizó un total de 542 protestas , denuncias públicas y expresiones críticas en todo el territorio nacional, reflejando el descontento popular en medio de una profunda crisis estructural caracterizada por la delincuencia desbordada, apagones prolongados y la ineficacia de las autoridades gubernamentales.

El balance detallado de la organización documentó 119 incidentes directamente vinculados a la inseguridad y la violencia callejera, superando a los 104 reportes centrados en el colapso de los servicios públicos y a los 88 registros clasificados como desafíos frontales al Estado policial, categoría que incluyó 24 protestas presenciales. Investigadores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba destacaron que el incremento de robos con fuerza, asaltos violentos y homicidios evidencia el grave deterioro del orden interno en la Isla, situando a provincias como Matanzas y La Habana con los índices más altos de denuncias ciudadanas.

Paralelamente, la crisis energética y la carencia de agua potable provocaron nuevas manifestaciones de calle, tales como cacerolazos en comunidades de la provincia de Artemisa y cortes de vías principales en La Habana mediante barricadas con contenedores de basura. El informe técnico subrayó que millones de cubanos sufrieron interrupciones severas en el suministro hídrico, una problemática agravada en un 88 por ciento por las constantes fallas del sistema eléctrico nacional, mientras que las quejas asociadas a la inflación, la escasez de alimentos y las dificultades agrícolas experimentaron un repunte respecto al mes anterior, reseña el portal web Martí Noticias.

En el ámbito de los derechos fundamentales, el OCC registró 85 actos de represión y hostigamiento, prestando especial atención a las violaciones sistemáticas cometidas contra la población penal y los presos políticos. La organización denunció la negativa deliberada de proporcionar medicamentos y atención médica a los reclusos como un mecanismo de tortura psicológica y coacción para doblegar su voluntad, además de documentar casos de confinamiento en celdas de castigo, incomunicación y presiones gubernamentales para forzar el exilio de disidentes a cambio de su liberación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martí Noticias (@marti_noticias)

FUENTE: Martí Noticias