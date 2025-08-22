Otro revés para Maduro, Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

ASUNCIÓN — El presidente de Paraguay , Santiago Peña, declaró por decreto como organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, un grupo al que Estados Unidos define como narcoterrorista, y ha vinculado directamente con el dictador Nicolás Maduro y la cúpula chavista.

El decreto publicado en el boletín oficial alude de hecho en sus justificaciones a que ya el 25 de julio la Administración de Donald Trump , un país "aliado estratégico" de Paraguay, designó a dicho cártel como una organización terrorista.

El Gobierno de Peña "reafirma su inflexible compromiso con la democracia, el Estado social de derecho y la lucha contra las organizaciones internacionales terroristas y la delincuencia organizada transnacional con el fin de precautelar la soberanía nacional y la integridad territorial", reza el decreto.

Paraguay sigue de esta manera la línea marcada desde Estados Unidos y que ya previamente habían asumido como propia otros países, entre ellos Ecuador, que la semana pasada había catalogado también de terrorista al Cártel de los Soles.

Las autoridades estadounidenses elevaron a 50 millones de dólares la recompensa a cambio de información que facilite la detención de Maduro, acusándole entre otras cosas de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo a través de grupos como el Tren de Aragua y de liderar precisamente el Cártel de los Soles.

FUENTE: Con informaciòn de AFP