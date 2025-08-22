viernes 22  de  agosto 2025
Narcoterrorismo

Otro revés para Maduro, Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

El Gobierno de Peña "reafirma su inflexible compromiso con la democracia, el Estado social de derecho y la lucha contra las organizaciones internacionales terroristas y la delincuencia organizada

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.

El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.

AFP/ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ASUNCIÓN — El presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró por decreto como organización terrorista internacional al Cártel de los Soles, un grupo al que Estados Unidos define como narcoterrorista, y ha vinculado directamente con el dictador Nicolás Maduro y la cúpula chavista.

El decreto publicado en el boletín oficial alude de hecho en sus justificaciones a que ya el 25 de julio la Administración de Donald Trump, un país "aliado estratégico" de Paraguay, designó a dicho cártel como una organización terrorista.

El Gobierno de Peña "reafirma su inflexible compromiso con la democracia, el Estado social de derecho y la lucha contra las organizaciones internacionales terroristas y la delincuencia organizada transnacional con el fin de precautelar la soberanía nacional y la integridad territorial", reza el decreto.

Paraguay sigue de esta manera la línea marcada desde Estados Unidos y que ya previamente habían asumido como propia otros países, entre ellos Ecuador, que la semana pasada había catalogado también de terrorista al Cártel de los Soles.

Las autoridades estadounidenses elevaron a 50 millones de dólares la recompensa a cambio de información que facilite la detención de Maduro, acusándole entre otras cosas de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo a través de grupos como el Tren de Aragua y de liderar precisamente el Cártel de los Soles.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

