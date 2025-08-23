Roberto Jaramillo estrena “Gracias a Ustedes Creo en Mí”, primera gira de stand-up en EEUU

MIAMI.- El comediante, actor y creador de contenido venezolano Roberto Jaramillo anuncia su primera gira de stand-up titulada Gracias a Ustedes Creo en Mí, un espectáculo que combina humor, inspiración y vivencias personales.
La gira de Roberto Jaramillo comenzará el 28 de septiembre en el teatro Manuel Artime de Miami y se presentará en 14 ciudades de los Estados Unidos
El tour comenzará el 28 de septiembre en el teatro Manuel Artime de Miami y se presentará en 14 ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Orlando, Tampa, Atlanta, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.
Más que un stand-up, Gracias a Ustedes Creo en Mí es un recorrido por la vida de Jaramillo desde su llegada a Estados Unidos en 2016, cuando debió trabajar durante tres años lavando platos para sobrevivir, hasta alcanzar sus metas en el cine, el teatro y la televisión.
Con un estilo directo y desenfadado, durante una hora y media el artista comparte anécdotas insólitas, reflexiones y carcajadas que invitan tanto a reír como a valorar la disciplina y la perseverancia.
Su historia de superación ha conquistado a más de 6.9 millones de seguidores en redes sociales y lo ha llevado a formar parte de producciones de Netflix, Telemundo y de la exitosa película venezolana “Simón”.
Fechas confirmadas:
Además de su faceta como creador digital, Jaramillo ha destacado como actor en teatro con obras como Somos nosotros y Las Aventuras de Juan Planchard, la más nominada en la historia de los Premios Carbonell. En televisión, ha participado en producciones recientes de Telemundo como Sed de venganza y Velvet.
Con Gracias a Ustedes Creo en Mí, Jaramillo da un paso más en su carrera artística, ofreciendo un espectáculo que es a la vez comedia y carta de agradecimiento a sus seguidores, quienes han sido motor fundamental en su camino hacia el éxito. Más información y boletos en www.RobertoJaramillo.com.