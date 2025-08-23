Roberto Jaramillo estrena “Gracias a Ustedes Creo en Mí”, primera gira de stand-up en EEUU

MIAMI.- El comediante, actor y creador de contenido venezolano Roberto Jaramillo anuncia su primera gira de stand-up titulada Gracias a Ustedes Creo en Mí, un espectáculo que combina humor, inspiración y vivencias personales.

El tour comenzará el 28 de septiembre en el teatro Manuel Artime de Miami y se presentará en 14 ciudades de los Estados Unidos , incluyendo Orlando, Tampa, Atlanta, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles.

‎Más que un stand-up, Gracias a Ustedes Creo en Mí es un recorrido por la vida de Jaramillo desde su llegada a Estados Unidos en 2016, cuando debió trabajar durante tres años lavando platos para sobrevivir, hasta alcanzar sus metas en el cine, el teatro y la televisión.

‎Con un estilo directo y desenfadado, durante una hora y media el artista comparte anécdotas insólitas, reflexiones y carcajadas que invitan tanto a reír como a valorar la disciplina y la perseverancia.

Su historia de superación ha conquistado a más de 6.9 millones de seguidores en redes sociales y lo ha llevado a formar parte de producciones de Netflix, Telemundo y de la exitosa película venezolana “Simón”.

‎Fechas confirmadas:

‎09/20 – Silverspot Cinema, Brickell (Pre-estreno exclusivo).

‎09/28 – Manuel Artime Theater, Miami (Gran Estreno).

‎10/02 – Miami Improv Comedy Club, Doral.

‎10/05 – Savor Cinema, Ft. Lauderdale.

‎10/11 – Orlando Science Museum, Orlando.

‎10/12 – The Funny Bone Comedy Club, Tampa.

‎10/24 – World Theater, Houston.

‎10/25 – Anna Silver School, Nueva York.

‎10/26 – Lawrenceville Arts Center, Atlanta.

‎10/29 – Helium Comedy Club, Indianápolis.

‎11/01 – Auraria Campus, Denver.

‎11/02 – Zanies Rosemont, Chicago.

‎11/07 – Los Angeles Fine Arts Theatre, Los Ángeles.

‎11/09 – Goodnights Comedy Club, Raleigh.

‎11/16 – Columbus Funny Bone Comedy Club, Columbus.

‎Un talento en ascenso

‎Además de su faceta como creador digital, Jaramillo ha destacado como actor en teatro con obras como Somos nosotros y Las Aventuras de Juan Planchard, la más nominada en la historia de los Premios Carbonell. En televisión, ha participado en producciones recientes de Telemundo como Sed de venganza y Velvet.

‎Con Gracias a Ustedes Creo en Mí, Jaramillo da un paso más en su carrera artística, ofreciendo un espectáculo que es a la vez comedia y carta de agradecimiento a sus seguidores, quienes han sido motor fundamental en su camino hacia el éxito.‎ Más información y boletos en www.RobertoJaramillo.com.