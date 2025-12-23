martes 23  de  diciembre 2025
VIOLENCIA

La OEA condena ataque con explosivos en centro de escrutinio electoral de Honduras

La Misión de Observación Electoral condenó enérgicamente la agresión, ocurrida durante el proceso de conteo de votos tras los comicios del 30 de noviembre

Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

TWITTER / @OEA_oficial
Ciudadana hondureña deposita su voto en la urna el domingo 28 de noviembre de 2021.

Ciudadana hondureña deposita su voto en la urna el domingo 28 de noviembre de 2021.

AFP

WASHINGTON - La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó este martes el ataque con explosivos perpetrado contra el Centro Logístico Electoral (CLE) de Honduras, que dejó al menos tres personas heridas, y advirtió que el hecho representa un punto crítico en la escalada de violencia registrada desde las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre.

En un comunicado difundido a través de la red social X, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras expresó su “enérgica condena” a la agresión sufrida por ciudadanos que participaban en el proceso de escrutinio y exhortó al Estado hondureño a “desarrollar de manera inmediata las investigaciones correspondientes” para esclarecer lo ocurrido.

Lee además
Un hombre pasa junto a un quiosco con las portadas de periódicos en Tegucigalpa, el 1 de diciembre de 2025, al día siguiente de las elecciones nacionales.    
ELECCIONES

EEUU pide a Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
COMICIOS

Honduras inicia escrutinio clave para definir a su próximo presidente

El organismo hemisférico deseó una pronta recuperación a las víctimas, identificadas como tres miembros del Partido Nacional, quienes resultaron lesionados cuando un artefacto explosivo fue detonado mientras abordaban un autobús al finalizar su jornada en el CLE, ubicado en Tegucigalpa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/OEA_oficial/status/2003545489916977497&partner=&hide_thread=false

"Escrutinio especial"

La OEA alertó que estos “graves hechos” marcan un límite en el clima de tensión que rodea el conteo de votos, especialmente desde que el pasado jueves comenzó el escrutinio especial de unas 2.800 actas con inconsistencias, en medio de denuncias de irregularidades y fraude electoral.

“El contexto actual exige de los liderazgos políticos, sin distinción, una conducta responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”, subrayó el organismo regional.

Según los resultados preliminares, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se mantiene al frente de la contienda presidencial con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien denunció el supuesto “robo” de las elecciones en un escenario marcado por fallas técnicas y cuestionamientos al proceso de escrutinio.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

El recuento electoral en Honduras entra en su fase más crítica

Misión electoral de OEA en Honduras descarta fraude y afirma que retraso de resultados "no es justificable"

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Vuelo con migrantes deportados.
INMIGRACIÓN

EEUU triplica incentivo para inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación; $3,000 recibirán

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
CONFLICTO

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

Te puede interesar

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Momento en el que se ve al sujeto vandalizando la menorá.
SUCESO

Violento acto contra menorá genera conmoción en Miami-Dade durante Hanukkah

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves