La OEA condena ataque con explosivos en centro de escrutinio electoral de Honduras

Ciudadana hondureña deposita su voto en la urna el domingo 28 de noviembre de 2021.

WASHINGTON - La Organización de Estados Americanos ( OEA ) condenó este martes el ataque con explosivos perpetrado contra el Centro Logístico Electoral (CLE) de Honduras , que dejó al menos tres personas heridas, y advirtió que el hecho representa un punto crítico en la escalada de violencia registrada desde las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre.

En un comunicado difundido a través de la red social X, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras expresó su “enérgica condena” a la agresión sufrida por ciudadanos que participaban en el proceso de escrutinio y exhortó al Estado hondureño a “desarrollar de manera inmediata las investigaciones correspondientes” para esclarecer lo ocurrido.

El organismo hemisférico deseó una pronta recuperación a las víctimas, identificadas como tres miembros del Partido Nacional, quienes resultaron lesionados cuando un artefacto explosivo fue detonado mientras abordaban un autobús al finalizar su jornada en el CLE, ubicado en Tegucigalpa.

"Escrutinio especial"

La OEA alertó que estos “graves hechos” marcan un límite en el clima de tensión que rodea el conteo de votos, especialmente desde que el pasado jueves comenzó el escrutinio especial de unas 2.800 actas con inconsistencias, en medio de denuncias de irregularidades y fraude electoral.

“El contexto actual exige de los liderazgos políticos, sin distinción, una conducta responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática”, subrayó el organismo regional.

Según los resultados preliminares, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, se mantiene al frente de la contienda presidencial con una ventaja inferior a un punto porcentual sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien denunció el supuesto “robo” de las elecciones en un escenario marcado por fallas técnicas y cuestionamientos al proceso de escrutinio.

