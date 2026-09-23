Delcy Rodríguez asegura ante la ONU: "En Venezuela habrá elecciones"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

NUEVA YORK.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez , dio su primer discurso ante la Asamblea de la ONU este miércoles. Desde ese foro, aseguró que en su país se realizarán elecciones.

"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: En Venezuela habrá elecciones y, en ese sentido, hemos iniciado un proceso de diálogo con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos", afirmó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, aunque sin precisar plazo.

Añadió: "El pueblo venezolano determinará el momento correcto y sus instituciones estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente, un país que no esté sometido a ninguna restricción económica para que se garantice su derecho al desarrollo".

Rodríguez también expresó: "Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica, la de conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto hacia una etapa de democracia plena reconocida por su propio pueblo y por el mundo".

En julio de 2024, Venezuela celebró elecciones presidenciales en una jornada en la que el organismo comicial adjudicó la reelección a Nicolás Maduro, pero sin presentar el desglose de las actas de votación. Por su parte, la oposición democrática mostró las pruebas del triunfo de Edmundo González Urrutia, candidato tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado.

El resultado anunciado fue desconocido por Estados Unidos y la mayor parte de los países de América Latina y Europa.

Tras la captura de Maduro y su esposa, en enero de este año por fuerzas estadounidenses, la Administración de Donald Trump anunció un plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

La dirigente izquierdista también agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela", tras nueve meses de la captura de Maduro y su esposa, acusados por EEUU de cargos de narcoterrorismo.

También se refirió al acuerdo petrolero firmado con EEUU en agosto. Destacó que este convenio "es uno de los más grandes jamás suscritos y contribuirá al equilibrio en el hemisferio y la economía internacional".

La mandataria interina se reunió con Trump la noche del martes. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseveró que el encuentro fue breve, pero se abordó el tema electoral.

"No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta", dijo Rubio en una conferencia que fue difundida también por el Departamento de Estado en su red de X.

Agradecimiento tras terremotos

Por otra parte, Delcy Rodríguez aprovechó su discurso para agradecer a todos los países que enviaron ayuda a Venezuela tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, en el que fallecieron más de 6.500 personas.

"Brindaron su solidaridad durante las horas más oscuras" y así se "sintió el verdadero espíritu de esta organización", indicó la mandataria ante la ONU.

Rodríguez también se refirió a la disputa territorial con Guyana por la zona del Esequibo. "No puedo dejar de mencionar los derechos de Venezuela sobre ese territorio. Hacemos un llamado a Guyana para resolver esto y volver a las conversaciones", indicó.

FUENTE: Con información de AFP/NTN24