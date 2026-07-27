lunes 27  de  julio 2026
INFORME

La represión en Cuba se perfila contra las comunidades religiosas durante junio de 2026

El Centro de Denuncias Defensa CD documenta el deterioro de los derechos fundamentales en el país y el impacto específico sobre las estructuras comunitarias religiosas

Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba.&nbsp;

Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Observatorio de Libertad Religiosa, proyecto del Centro de Denuncias Defensa CD, reportó un incremento en las acciones represivas contra líderes y miembros de comunidades religiosas en Cuba durante el mes de junio de 2026. Entre las tácticas más recurrentes se identificaron citaciones verbales dirigidas a pastores, encubiertas bajo el pretexto de "entrevistas de emigración" para evitar registros oficiales, así como un aumento de detenciones arbitrarias.

Uno de los casos documentados es el del pastor Alexis Padrón, integrante de la Sociedad Misionera Hermanos en Cristo, encarcelado tras manifestarse pacíficamente en el municipio de Regla. Su esposa, Roselyn Benítez Cruz, prestó su testimonio para visibilizar el impacto de la represión sobre las familias de los religiosos privados de libertad.

Lee además
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua
En esta foto aparecen María Ferreiro, madre del periodista independiente, y John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. 
OPINIÓN

El oscuro legado del Moncada: 73 años de sangre y traición al pueblo cubano

Datos estadísticos sobre las violaciones registradas

El informe del Observatorio detalló el impacto numérico y geográfico del hostigamiento contra la libertad de conciencia en la isla:

  • Total de violaciones y víctimas: se contabilizaron 87 violaciones a la libertad religiosa que afectaron directamente a 83 víctimas (47 hombres y 36 mujeres).

  • La Habana: registró la cifra más alta del país, concentrando 34 violaciones documentadas.

  • Pinar del Río: se ubicó como la segunda provincia con mayor incidencia, con 12 casos reportados.

  • Mayabeque: reportó un total de 10 violaciones a los derechos religiosos durante el mismo período.

Desafíos para los creyentes en la isla

El informe concluye señalando que la persecución, el acoso y las detenciones arbitrarias buscan amedrentar a quienes ejercen su fe o promueven la libertad de conciencia en el territorio nacional. A través de la recopilación de denuncias, el Centro de Denuncias Defensa CD documenta el deterioro de los derechos fundamentales en el país y el impacto específico sobre las estructuras comunitarias religiosas.

FUENTE: Con información del Observatorio de Libertad Religiosa

Temas
Te puede interesar

La dictadura cubana gasta millones de dólares para financiar en Estados Unidos una amplia red de influencia

Cuba, foco de terrorismo y subversión

Cuba como una Eva futura: una isla convertida en biblioteca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CUPONES SNAP

Florida registra caída de 23% en beneficiarios de asistencia alimentaria federal

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
BANCO CENTRAL

La Fed se reúne este martes: ¿subirán las tasas de interés?

Te puede interesar

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" del solicitante de asilo a una entrevista y remitirá el caso a la corte de inmigración

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. 
MANO DURA

Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

 Ric Prado durante la presentación del libro La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo
EXILIO CUBANO

Ric Prado: "El mayor desafío no será derrocar al régimen, sino reconstruir Cuba"

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL 

Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido