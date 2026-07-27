La represión en Cuba se perfila contra las comunidades religiosas durante junio de 2026

Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba.

El Observatorio de Libertad Religiosa, proyecto del Centro de Denuncias Defensa CD, reportó un incremento en las acciones represivas contra líderes y miembros de comunidades religiosas en Cuba durante el mes de junio de 2026. Entre las tácticas más recurrentes se identificaron citaciones verbales dirigidas a pastores, encubiertas bajo el pretexto de "entrevistas de emigración" para evitar registros oficiales, así como un aumento de detenciones arbitrarias.

Uno de los casos documentados es el del pastor Alexis Padrón, integrante de la Sociedad Misionera Hermanos en Cristo, encarcelado tras manifestarse pacíficamente en el municipio de Regla . Su esposa, Roselyn Benítez Cruz, prestó su testimonio para visibilizar el impacto de la represión sobre las familias de los religiosos privados de libertad.

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Datos estadísticos sobre las violaciones registradas

El informe del Observatorio detalló el impacto numérico y geográfico del hostigamiento contra la libertad de conciencia en la isla:

Total de violaciones y víctimas: se contabilizaron 87 violaciones a la libertad religiosa que afectaron directamente a 83 víctimas (47 hombres y 36 mujeres).

La Habana: registró la cifra más alta del país, concentrando 34 violaciones documentadas.

Pinar del Río: se ubicó como la segunda provincia con mayor incidencia, con 12 casos reportados.

Mayabeque: reportó un total de 10 violaciones a los derechos religiosos durante el mismo período.

Desafíos para los creyentes en la isla

El informe concluye señalando que la persecución, el acoso y las detenciones arbitrarias buscan amedrentar a quienes ejercen su fe o promueven la libertad de conciencia en el territorio nacional. A través de la recopilación de denuncias, el Centro de Denuncias Defensa CD documenta el deterioro de los derechos fundamentales en el país y el impacto específico sobre las estructuras comunitarias religiosas.

FUENTE: Con información del Observatorio de Libertad Religiosa