La Unión Europea exige "cumplimiento íntegro" del acuerdo de Barbados

En este sentido, la UE hizo mención al acuerdo de Barbados para facilitar unos comicios electorales "justos y competidos" en 2024 y pide el "cumplimiento íntegro" de este pacto. La UE cerró su nota insistiendo en que las partes siguen en la mesa de negociación, apuntando a que en este contexto debe resolverse la cuestión.

El alto tribunal venezolano ratificó la inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos a Machado, impidiendo por tanto presentarse a las elecciones presidenciales previstas para finales de este año.

La UE apoya la celebración de un proceso transparente y justo en Venezuela, apuntando desde hace meses que si se dan pasos hacia este escenario podría levantar las sanciones que pesan contra dirigentes "chavistas" por el deterioro democrático en el país.

Desde que se lanzó el caso contra Machado, la diplomacia europea se ha mantenido a la expectativa y ha puesto el foco en que se permita presentarse a las elecciones a la líder opositora. En Barbados, el régimen y la oposición lograron un acuerdo con el que las partes "reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos".

Posición de España

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, reconoció este lunes que la decisión de mantener la inhabilitación de Machado no va en línea con lo que al Gobierno español le gustaría ver en Venezuela, pero pese a todo se reafirmado en su propuesta de que la UE revise las sanciones contra del país iberoamericano.

Esta decisión "no ensancha el pluralismo, no es algo que vaya en la línea de lo que a nosotros nos gustaría ver", admitió el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, tras ser conminado a pronunciarse sobre la cuestión por el portavoz del Partido Popular (PP), Carlos Floriano.

Dijo que se reafirma en la propuesta que hizo el pasado noviembre de revisar las sanciones de la UE contra Venezuela, dado que "las sanciones no son un fin en sí mismo, son un medio" y que entonces se habían producido los Acuerdos de Barbados entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición.

"Lo que nosotros planteamos con mucha lógica y coherencia, y me vuelvo a ratificar en ello, es que la Unión Europea no puede hacer abstracción de algo que no es un fin, sino un medio y que hay que revisarlo", por lo que entonces se acordó que las revisiones sean semestrales y no anuales como hasta ahora.

Por su parte, Floriano aprovechó para trasladar el apoyo del PP a María Corina Machado, "quien representa a toda la oposición de Venezuela y es su candidata a todos los efectos".

