viernes 20  de  febrero 2026
ALIADOS

España anuncia que solicitará a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

La Comisión Europea no ha querido valorar la petición de España para que se levanten las sanciones comunitarias impuestas contra la interina del régimen de Venezuela

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como "presidenta" encargada

AFP

BARCELONA.- El ministro español de Asuntos Exteriores del gobierno socialista, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", aseguró Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

Lee además
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

La amnistía de la dictadura de Venezuela es para dar impunidad a los verdugos
Edmundo González Urrutia sostuvo una llamada con Juan Pablo Guanipa, quien, tras ser excarcelado, recibió arresto domiciliario y se le impuso una tobillera electrónica. Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas, señaló
VENEZUELA

Edmundo González pide que la ley de amnistía cumpla "condiciones básicas" para poner fin a la represión

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

Sobre esta ley, que ha definido como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", Albares se ha mostrado confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que ha animado a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Por este motivo, Albares se ha mostrado partidario de que la Unión Europea "envíe un signo de que se está yendo por el buen camino", retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano.

Expertos aseguran que está claro que esta solicitud es el resultado de gestiones de lobby hechas por figuras importantes de la política española que han mantenido lazos y vinculos muy cercanos con el régimen que gobierna a Venezuela.

Marcar distancia

La Comisión Europea no ha querido valorar la petición de España para que se levanten las sanciones comunitarias impuestas contra la interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se ha mostrado dispuesta a atender las demandas de EEUU para una transición democrática.

Preguntado en una rueda de prensa sobre la solicitud que realizará Madrid en la reunión que tendrán este lunes en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea, el portavoz de Exteriores de la Comisión Anouar El Anouni ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que los Veintisiete den marcha atrás a las sanciones contra Delcy Rodríguez, pieza clave de la dictadura en Venezuela y quien ha sido la mano derecha de Nicolás Maduro durante su mandato. Delcy Rodríguez no solo ha participado activamente de un régimen criminal, acusado ante la Corte Penal Internacional, sino ha sido garante de que el liderazgo chavista se mantenga al frente del poder en Venezuela, a pesar del clamor de un pueblo que sufrió años de represión.

"No voy a comentar ese enfoque porque usted ha planteado una perspectiva y no voy a especular sobre los próximos pasos, ni a confirmar ni desmentir. Lo que sí puedo decir sobre nuestra política de sanciones es que las medidas individuales o económicas no son un fin en sí mismas", ha indicado El Anouni.

El portavoz comunitario ha recordado que la UE aplica actualmente sanciones contra 69 personas "directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos" en Venezuela, entre la que se encuentra Delcy Rodríguez, aunque no Nicolás Maduro, ahora arrestado en una cárcel de EEUU.

Eso sí, ha añadido que la Comisión está dispuesta a "utilizar todas las herramientas" a su disposición, dentro de sus competencias, "para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela". De esta forma no cierra la puerta a atender la petición de España en el caso que ello ayudara a los venezolanos.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

Temas
Te puede interesar

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

El nuevo embajador de EEUU en España presenta cartas credenciales ante el rey Felipe VI

España se consolida como el segundo mayor trampolín mundial para empresas latinoamericanas, según CEAPI

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez promulga la ley de amnistía; familias esperan la liberación de centenares de presos políticos

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal

El expresidente de Estados Unidos, el demòcrata Barack Obama. 
Polémica

Trump acusa a Obama de revelar información clasificada sobre supuesta existencia de "extraterrestres"

Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Te puede interesar

Vista parcial del Aeropuerto Internacional de Palm Beach.
HOMENAJE

Congreso de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald Trump

Por Daniel Castropé
Ventas de casas en Miami-Dade.
INFORME

Florida desafía la tendencia nacional y domina las compras de vivienda en efectivo

Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami. 
DESNATURALIZACIÓN

Justicia pide retirar ciudadanía a exalcalde de North Miami

El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
OBITUARIO

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones como presidenta encargada
ALIADOS

España anuncia que solicitará a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela