España anuncia que solicitará a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

BARCELONA.- El ministro español de Asuntos Exteriores del gobierno socialista, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la interina del régimen de Venezuela , Delcy Rodríguez , tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", aseguró Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

Sobre esta ley, que ha definido como "una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado", Albares se ha mostrado confiado en que sea "lo más amplia posible" y que sirva para que "los presos salgan a la calle", a la par que ha animado a Rodríguez a "seguir dando pasos en esa dirección".

Por este motivo, Albares se ha mostrado partidario de que la Unión Europea "envíe un signo de que se está yendo por el buen camino", retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano.

Expertos aseguran que está claro que esta solicitud es el resultado de gestiones de lobby hechas por figuras importantes de la política española que han mantenido lazos y vinculos muy cercanos con el régimen que gobierna a Venezuela.

Marcar distancia

La Comisión Europea no ha querido valorar la petición de España para que se levanten las sanciones comunitarias impuestas contra la interina del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se ha mostrado dispuesta a atender las demandas de EEUU para una transición democrática.

Preguntado en una rueda de prensa sobre la solicitud que realizará Madrid en la reunión que tendrán este lunes en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea, el portavoz de Exteriores de la Comisión Anouar El Anouni ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que los Veintisiete den marcha atrás a las sanciones contra Delcy Rodríguez, pieza clave de la dictadura en Venezuela y quien ha sido la mano derecha de Nicolás Maduro durante su mandato. Delcy Rodríguez no solo ha participado activamente de un régimen criminal, acusado ante la Corte Penal Internacional, sino ha sido garante de que el liderazgo chavista se mantenga al frente del poder en Venezuela, a pesar del clamor de un pueblo que sufrió años de represión.

"No voy a comentar ese enfoque porque usted ha planteado una perspectiva y no voy a especular sobre los próximos pasos, ni a confirmar ni desmentir. Lo que sí puedo decir sobre nuestra política de sanciones es que las medidas individuales o económicas no son un fin en sí mismas", ha indicado El Anouni.

El portavoz comunitario ha recordado que la UE aplica actualmente sanciones contra 69 personas "directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos" en Venezuela, entre la que se encuentra Delcy Rodríguez, aunque no Nicolás Maduro, ahora arrestado en una cárcel de EEUU.

Eso sí, ha añadido que la Comisión está dispuesta a "utilizar todas las herramientas" a su disposición, dentro de sus competencias, "para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela". De esta forma no cierra la puerta a atender la petición de España en el caso que ello ayudara a los venezolanos.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP