Lacalle Pou sigue considerando que en Venezuela hay "dictadura"

"Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, tenemos en otros países, el agregado militar nunca dejó de estar, teníamos una persona encargada de la Embajada que hacía las veces del cargo de embajador", explicó.

El Jefe de Estado fue enfático en que la situación no ha cambiado y que no significa que vaya a haber un acercamiento con Venezuela.

"Si no cambia Maduro yo no voy a cambiar de opinión. Lo que tiene que haber en Venezuela es democracia. Comercio sí puede haber, si no nos dejan clavados como nos dejaron en el gobierno anterior", aseveró.

Lacalle Pou dijo que el nombramiento del embajador en Venezuela "se había demorado" porque "se fueron buscando destinos, porque tenemos un servicio exterior que va girando".

El gobierno uruguayo solicitó al régimen de Maduro el beneplácito para acreditar al exintendente de Tacuarembó, Eber Da Rosa, como embajador en Venezuela. Una vez que Caracas otorgue el aval, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley al Parlamento solicitando la venia.

Uruguay dejó de tener embajador en Venezuela en 2015, dejando solo un encargado de negocios.

Lacalle Pou es uno de los presidentes de la región que más ha criticado a Maduro y no lo invitó a su asunción el 1° de marzo de 2020.