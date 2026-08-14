La CIA, ahora en Cuba; mejor de amiga del pueblo cubano

“¡Cuba Next!”, fueron los gritos de esperanza de muchos cubanos en el exilio. ¡Cuba, la próxima!, esperanzas de muchas personas en la isla cubana; aunque en silencio llevan esas expectativas, a pesar de las brutales represiones policiaca son expuestas a la publicidad en muchas de las manifestaciones populares contra el gobernante régimen narcocomunista.

Las esperanzas de liberación están tan exacerbadas en Cuba, cada vez que estoy en público, en la calle, todos (sin ser absoluto) preguntan, “para cuándo”, y hasta un vecino me expresó, “dile a Trump: lo espero para tomar un café en mi casa”.

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El presidente Donald Trump ha sido muy solidario con el pueblo cubano, desde sus palabras de impulsar la liberación de la dictadura hasta ayuda en recursos alimentarios y otros enseres directos a la población por un valor de 100 millones de dólares. También hicieron este acto humanitario para los afectados del ciclón Melissa en la parte oriental del país.

Del mismo modo, el presidente Trump ha tomado medidas proactivas que neutralizan el enriquecimiento del régimen tiránico castrocomunista y los utilicen para adquirir recursos para prolongar su existencia, reprimir al pueblo cubano y, sobre todo, por ser una amenaza vigente y concreta para la seguridad nacional e intereses estadounidenses, en su política de América Primero.

Una de las cosas única del presidente Trump fue activar el Título III de la Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba de 1996 o Ley Helms-Burton. Asimismo, desde el primer día de su presidencia incorporó al régimen cubano a la Lista de países patrocinadores del terrorismo y las tres órdenes ejecutivas que sancionan y manifiestan la amenaza de Cuba a la seguridad nacional de EEUU.

Cuba comunista ha cometido continuamente muchos actos de injerencia y violencia extrema en EEUU; recogidos en un reciente informe del Departamento de Estado, nombrado Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI y el complot de influencia maligna con China, Rusia, Irán y grupos transnacionales terroristas. Este proceso se complementa con las bases territoriales satelitales de doble propósito (espías) BeiDou y GLONASS.

La CIA o Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, del gobierno federal, generalmente civil e independiente, compila, procesa y analiza información de seguridad nacional de todos los países; forma parte y solo debe rendir cuentas al director del Consejo de Inteligencia Nacional, sujeta al escrutinio del Congreso y leyes de un país democrático, EEUU.

El jefe de la CIA ha viajado en dos ocasiones a Cuba comunista, una sociedad de miedo, donde los derechos humanos y las libertades fundamentales son cercenadas sistemática y flagrantemente en busca de transformaciones que conlleven a una sociedad libre.

En el 2015, durante la administración de Obama, el director de la CIA, John O. Brennan, viajó en secreto a Cuba para examinar la cooperación de inteligencia entre ambos países. Este

acercamiento de la administración fue un fracaso y concluyó con un ataque terrorista militar de alta especialización con armas de microondas contra diplomáticos estadounidenses en La Habana.

El 14 de mayo del 2026 es reenviado a La Habana el director de la CIA, ahora de la administración de Trump, John Ratcliffe, llevaba un mensaje directo del Presidente, que el régimen cubano hiciera los cambios solicitados por Trump, porque se les estaba agotando el tiempo. Una prueba concreta fue la presencia con Ratcliffe de un agente participante en la operación de captura de Maduro.

El régimen castrocomunista se ha negado a los pedidos del presidente Trump, mejorar el bienestar del pueblo cubano, con aperturas profundas económicas, sociales y políticas y la cúpula gobernante es más arrogante, con una verborrea belicosa y sanguinaria contra EEUU.

El gobierno de Trump designó a Cuba como una Prioridad 1, del Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia (NIPF), grupo a que pertenecen China, Rusia e Irán. En esta categoría se movilizan más recursos para desarrollar los diferentes trabajos de obtener información en el terreno. Por eso se crea el grupo operativo de la CIA en suelo cubano.

Espero la mejor de las dos versiones de la CIA. La primera engañada, derrotada y neutralizada por el régimen de Castro. Esta tardó en definir el estatus comunista de Fidel, la derrota en Bahía de Cochino, la crisis de los misiles, el fracaso en los más de 600 atentados, según Castro y sus secuaces, sobre el cabecilla de la revolución comunista y el silencio ante el contubernio de sus directivos en la aprobación de las relaciones diplomáticas entre su país democrático y el régimen narcotiránico de Cuba.

La otra versión de la CIA es que sea amiga del pueblo cubano y que actúen en su propia esencia, la mejor institución de inteligencia del mundo. Sería la cumplimentación con profesionalidad y rigor científico su obra de mantener inquebrantable la seguridad nacional de EEUU y efectuar las órdenes ejecutivas sobre Cuba del presidente de Estados Unidos de América y Comandante en Jefe Donald Trump.

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, y en esa prédica trabajan aquellos hombres y mujeres dignos y heroicos y enfrentaron a instituciones y hombres poderosos lejos del virtuosismo de la cultura occidental y sembraron, creció y triunfó el “Hagamos América Grande Otra Vez”.

Asimismo, a finales del siglo XIX, los compatriotas de MAGA derrotaron al imperio colonial español en Cuba, con más de 400 años de dominio tiránico monárquico e instauraron sus principios republicanos de la noche a la mañana y en 3 años, 5 meses y 10 días entregaron el país a los cubanos y se fundó la República de Cuba.