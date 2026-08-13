República Dominicana expulsa a 9 diplomáticos cubanos del país y otorga plazo de 7 días para salida

MIAMI.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó que "el Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines", mientras se acoge a las disposiciones de la Convención de Viena para estos fines.

"La medida se inscribe en las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte", enfatiza la Cancillería.

"El Gobierno dominicano se acoge a la normativa vigente y seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países."

Aclara, que al tratarse de comunicaciones diplomáticas, "no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema."

Antecedentes

Como es natural en estas disposiciones diplomáticas, no se hace referencia a ningún caso en particular al respecto, pero cabe señalar podría haber incidido en la toma de decisiones, algunas críticas directas por parte del régimen cubano en contra de autoridades dominicanas, cuando deportistas de la mayor de las antillas, participantes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, tomaron la opción de quedarse en el país buscando, quizás disfrutar de bondades que vive el l República Dominicana en comparación con Cuba, donde el sistema impide vivir en libertad y democracia plena.

Se conoce que los atletas Hershey Daniela de la Cruz, Adám Núñez, Yasmani Álvarez, Leah Daniela Almeida y Moisés David Torres Puig son los cubanos que llegaron al país para participar de los citados Juegos Centroamericanos y del Caribe y de los que hasta el momento, no se conoce su paradero, según reportes del Listín Diario y RoseMaryNews.

En los últimos días, cubanos que han llegado a la República Dominicana han expresado a través de redes sociales las bondades en el clima de libertad que vive el país acompañados de su vigente crecimiento y hasta en los supermercados, se han hecho públicos vídeos donde se muestran asombrados por la cantidad de alimentos y frutas que pueden disfrutar para compras la población sin ningún tipo de restricciones de parte del gobierno, un hecho que no sucede en Cuba y que ha "disgustado" a sus autoridades.