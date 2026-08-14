Florida invierte $9 millones en astillero y proyecta dos mil empleos

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en Pensacola una inversión estatal de nueve millones de dólares para ampliar la capacidad de construcción naval del Port of Pensacola, un proyecto que contempla unos dos mil nuevos empleos y la fabricación de componentes para submarinos y buques de guerra de la Marina de Estados Unidos.

El anuncio, realizado el 12 de agosto, forma parte del Florida Job Growth Grant Fund, el programa estatal de desarrollo económico destinado a financiar proyectos que ayuden a crear empleos y mejorar la competitividad económica de Florida. Este anuncio adquiere relevancia no solo por su impacto económico en el noroeste de Florida, sino porque busca reforzar la base industrial marítima del país en momentos en que existe una creciente necesidad de aumentar la capacidad estadounidense para construir y mantener embarcaciones militares.

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La inversión se produce, además, durante la etapa final de la administración de DeSantis. El gobernador, elegido por primera vez en 2018 y reelegido en 2022, no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo y dejará el cargo en enero de 2027, después de las elecciones de noviembre de 2026.

¿En qué se invertirán los $9 millones en Pensacola?

Los fondos serán destinados a mejoras de infraestructura necesarias para construir dos instalaciones de fabricación naval en el Port of Pensacola.

El proyecto incluye desarrollo del terreno, servicios públicos y construcción de las plantas, que en conjunto abarcarán aproximadamente 400.000 pies cuadrados de espacio de manufactura.

Según la administración estatal, las nuevas instalaciones permitirán fabricar módulos navales complejos destinados a submarinos y buques de superficie de hasta 400 pies de longitud.

“Estamos construyendo sobre ese historial con una inversión de nueve millones de dólares para apoyar la construcción de dos instalaciones de fabricación de embarcaciones en el Puerto de Pensacola”, afirmó DeSantis.

El gobernador sostuvo que el proyecto tiene potencial para crear dos mil puestos de trabajo en construcción naval, manufactura marítima y actividades relacionadas.

Importante para Florida y EEUU

La iniciativa trasciende la creación de empleos en Pensacola. Uno de sus principales objetivos es aumentar la capacidad de la industria naval estadounidense para atender las necesidades de la Marina.

“Esta expansión apoyará la creciente necesidad nacional de crear capacidad adicional en la base industrial marítima”, explicó DeSantis, quien vinculó directamente el proyecto con la seguridad nacional y la capacidad de Estados Unidos para mantener su presencia naval.

El secretario de Comercio de Florida, J. Alex Kelly, destacó que las inversiones en manufactura marítima permiten atraer empleos especializados y, al mismo tiempo, fortalecer la industria necesaria para la defensa del país.

“Al invertir en este proyecto, apoyar a nuestros socios locales y regionales y aumentar la capacidad de la base industrial de Florida, estamos fortaleciendo la creciente economía marítima del estado y haciendo nuestra parte para reforzar la seguridad nacional”, señaló Kelly.

Inversión mucho mayor alrededor del proyecto

Los nueve millones de dólares anunciados por el Estado son solamente una parte del financiamiento.

La ciudad de Pensacola obtuvo además una subvención de 76 millones de dólares de Triumph Gulf Coast para respaldar el proyecto.

DeSantis recordó que en 2023 su administración había destinado otros 3.9 millones de dólares del Florida Job Growth Grant Fund a mejoras en el Port of Pensacola.

Aquella inversión contribuyó al desarrollo de un centro marítimo de alto rendimiento y a la instalación en Pensacola del High Performance Center de American Magic, inaugurado en enero de 2026.

Florida busca ampliar su industria marítima

La administración DeSantis presentó el proyecto como parte de una estrategia más amplia para desarrollar sectores industriales capaces de generar empleos especializados.

Florida cuenta con 16 puertos marítimos de aguas profundas y 21 grandes instalaciones militares. De acuerdo con los datos divulgados por el gobierno estatal, los puertos representan unos 19.5 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto y 1.2 millones de empleos directos e indirectos.

El estado también alberga más de 1.500 establecimientos dedicados a la construcción de barcos y embarcaciones, cerca del 20% del total nacional, según las cifras proporcionadas durante el anuncio.

DeSantis destacó que la industria abarca desde la construcción vinculada a la defensa hasta el mercado recreativo de embarcaciones y yates, otro sector de considerable peso económico en Florida.

“Desde el barco más pequeño hasta el yate más grande, somos, por mucho, los mejores en todo eso”, afirmó el gobernador al defender el peso de la industria marítima en la economía estatal.

Últimos meses de ocho años como gobernador

El anuncio de Pensacola se suma a los proyectos económicos que DeSantis está impulsando en la recta final de sus ocho años al frente de Florida.

Desde 2019, el Florida Job Growth Grant Fund ha concedido más de 341 millones de dólares, que según la administración estatal han contribuido a crear cerca de 45.500 empleos y más de 34.000 oportunidades de capacitación laboral.

El programa financia proyectos de infraestructura pública y formación de trabajadores considerados estratégicos para el desarrollo económico. FloridaCommerce revisa las propuestas y el gobernador selecciona los proyectos que reciben los recursos.

Para DeSantis, Pensacola representa una oportunidad de combinar tres áreas que su administración considera prioritarias, infraestructura, empleos especializados y fortalecimiento de la industria vinculada a la defensa nacional.

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