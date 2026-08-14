viernes 14  de  agosto 2026
SOLIDARIDAD

Miami alista 21 'pallets' de ayuda para damnificados por terremoto en Colombia

La carga humanitaria tiene previsto partir este viernes hacia Bogotá, donde será recibida por la primera dama Ana Lucía Pineda; organizadores solicitan más donaciones y voluntarios

Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida

Voluntarios trabajan en el envío de ayudas para Colombia desde el sur de la Florida

CORTESÍA SOFY CASAS
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un primer avión con 21 'pallets' de ayuda humanitaria tiene previsto despegar este viernes desde el sur de Florida con destino a Bogotá, como parte de la movilización para respaldar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia.

La información fue confirmada por Tayana Hernández, vocera de la campaña “Colombia, un solo corazón”, iniciativa encabezada por la primera dama colombiana, Ana Lucía Pineda, que coordina esfuerzos con Global Empowerment Mission (GEM) desde el centro de acopio de esa organización en Doral.

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“En cuanto al primer envío, se está estimando que el primer avión salga el día viernes con 21 pallets hacia la capital de Colombia, Bogotá”, declaró Hernández.

La carga será recibida en la capital colombiana por Pineda y posteriormente distribuida entre las ciudades y comunidades que presentan las necesidades más urgentes.

“Allí lo estaría recibiendo la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien es la persona que lidera la iniciativa de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, y de allí se estaría distribuyendo toda la ayuda en el resto de las ciudades afectadas”, explicó la vocera.

Hacen falta más voluntarios

Hernández informó que el centro de acopio de GEM funciona de lunes a sábado, entre las 9:00 a.m. y las 4:30 p.m., en el 1850 NW 84th Ave., Suite 100, en Doral.

La campaña continuará activa con el objetivo de reunir la mayor cantidad posible de suministros aportados por la comunidad colombiana y otros residentes del sur de Florida.

“Vamos a estar en el centro de acopio GEM hasta lograr la mayor cantidad de ayuda de parte de los connacionales y, por supuesto, se reitera el llamado a la comunidad a ayudar y traer todas las donaciones que se necesitan para enviar a Colombia”, manifestó Hernández.

Además de los artículos materiales, los organizadores necesitan personas que colaboren con la recepción, clasificación, empaque y preparación de los productos antes de su traslado.

“Sobre todo, necesitamos la ayuda de manos, de voluntarios. Se necesitan muchos voluntarios para esta jornada”, enfatizó la portavoz.

Entre los suministros solicitados durante esta primera etapa se encuentran tiendas de campaña, lonas, sacos de dormir, cobijas nuevas, artículos de higiene personal y botiquines de primeros auxilios con productos vigentes.

GEM también ha recomendado realizar aportes monetarios, debido a que determinados bienes, como alimentos y agua, pueden comprarse directamente en Colombia. Según la organización, ese procedimiento reduce los costos de transporte, acelera las entregas y contribuye a la economía de las comunidades afectadas.

Respuesta amplia desde el sur de Florida

La campaña ha recibido el respaldo de la Alcaldía de Doral, que estableció una alianza con GEM y convocó a residentes, empresas y organizaciones comunitarias a participar en la iniciativa.

La alcaldesa Christi Fraga destacó la capacidad logística disponible en la ciudad para responder con rapidez ante la emergencia. “Lo bueno es que sabemos cómo activarnos rápidamente. Ya tenemos aquí muchos suministros de emergencia que podríamos comenzar a distribuir en Colombia”, señaló.

También se han sumado a la movilización los concejales de Doral Rafael Piñeyro y Maureen Porras; el alcalde de Sweetwater, José “Pepe” Díaz, y autoridades de Miami-Dade.

Otros gobiernos municipales del sur de Florida, entre ellos Pembroke Pines y Miami Beach, habilitaron estaciones de bomberos para ampliar la recepción de suministros que posteriormente serán entregados a GEM.

La organización humanitaria anunció un compromiso de ayuda valorado en 15 millones de dólares para Colombia durante 2026 y proyecta movilizar más de 1.000 'pallets' desde Estados Unidos antes del otoño. Ambas cantidades corresponden a las metas generales de la operación y no al volumen recaudado hasta este momento.

En Colombia, GEM trabaja junto con “Colombia, un solo corazón”, la Fundación Solidaridad por Colombia y Motorrad Angels. Sus equipos comenzaron el 12 de agosto las primeras distribuciones con productos adquiridos dentro del país y entregaron kits familiares a cientos de personas que perdieron sus viviendas y permanecen en parques, campamentos o refugios improvisados.

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