viernes 14  de  agosto 2026
ABUSO ANIMAL

Mujer enfrenta 72 cargos por mantener hacinados a 36 perros en Palm City

Los border collies fueron encontrados entre suciedad y desperdicios. Algunos no podían caminar debido al deterioro físico que presentaban

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.

Estos y otros actos de crueldad se han vuelto comunes en sur de la Florida, donde el abuso animal es castigado con condenas de hasta cinco años de prisión.

ÁLVARO MATA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una mujer enfrenta 72 cargos después de que las autoridades rescataran a 36 perros de raza border collie que permanecían hacinados en una vivienda de Palm City, en condiciones calificadas como insalubres y deplorables.

El deterioro dentro de la propiedad obligó a los integrantes del operativo a utilizar trajes especiales de protección para ingresar. Los canes estaban rodeados de suciedad y desperdicios, según la Oficina del Sheriff del condado Martin.

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El sheriff John Budensiek afirmó que varias personas e instituciones habían intentado intervenir previamente, pero la propietaria rechazó la asistencia ofrecida.

El funcionario sostuvo que la acusada conocía el ambiente en el que mantenía a sus mascotas y, pese a ello, las dejó atrapadas en lo que describió como una “cárcel”.

Tras ser retirados del inmueble, los ejemplares fueron trasladados a la Humane Society of the Treasure Coast, donde comenzaron a recibir cuidados veterinarios y evaluaciones individuales.

Sara Fischer, portavoz de la organización, explicó que muchos llegaron apáticos y casi sin responder a los estímulos. Algunos permanecían recostados de lado y no podían caminar.

El pelaje de varios estaba tan enmarañado que les impedía moverse con normalidad. Los trabajadores tuvieron que afeitarlos, retirarles el exceso de pelo y determinar gradualmente las necesidades médicas de cada uno.

Además de las afectaciones físicas, el refugio detectó señales de trauma emocional, por lo que la rehabilitación podría extenderse antes de que estén disponibles para adopción.

Este es el segundo caso de acumulación atendido por la institución durante las últimas semanas. La llegada de tantos animales incrementó considerablemente los gastos de asistencia y llevó a solicitar donaciones para su fondo de emergencia médica.

Las autoridades no divulgaron de inmediato la identidad de la dueña ni especificaron la naturaleza individual de las 72 imputaciones relacionadas con el caso.

La Humane Society of the Treasure Coast espera que los border collies logren recuperarse y eventualmente puedan ser ubicados en hogares seguros.

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