Lasso confirma que no se postula a las elecciones en Ecuador

"Quiero ser claro. No aceptaré la postulación como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Eso sí, que quede algo muy claro, esto no es ni de lejos un punto final, más bien es un nuevo comienzo. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita", sostuvo el mandatario ecuatoriano durante la rueda de prensa.

Lasso comenzó su intervención resaltando su compromiso con la democracia y la legalidad, afirmando que estas son bases fundamentales para el desarrollo y el progreso de Ecuador. Enfatizó que aquellos que ocupan posiciones de liderazgo deben no solo señalar el camino correcto, sino también transitarlo con el ejemplo.

https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1664695723760185344 Queridos ecuatorianos: no aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República. Lo hago con profundo amor por la democracia y por respeto a ustedes, los ciudadanos.#NuestroTrabajoContinúa pic.twitter.com/H8BRVEGxhG — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 2, 2023

El mandatario ecuatoriano mencionó la próxima contienda electoral como una oportunidad para frenar un "plan macabro" de usurpación institucional. En ese sentido, dejó claro que los ciudadanos tendrán que elegir entre dos opciones claras: democracia o autoritarismo. Afirmó que los demócratas tienen amplias posibilidades de prevalecer, pero que es necesario vencer y enfrentar a un sector político minoritario que amenaza la democracia en el país.

Lasso hizo un llamado a la unidad de todas las agrupaciones democráticas y al encuentro entre ecuatorianos. Destacó la importancia de cada individuo en el proceso democrático, ya sea como candidato, orientador de opinión o votante, y animó a los sectores democráticos a reflexionar sobre el papel que jugarán en los meses venideros.

El anuncio de Lasso de no postularse a la presidencia nuevamente marca un momento importante en la política ecuatoriana y abre un nuevo capítulo en el país. Los próximos meses serán clave para el desarrollo de la contienda electoral y para definir el rumbo que tomará Ecuador en términos de democracia y libertad.

FUENTE: REDACCIÓN