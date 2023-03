Lasso sobre juicio en su contra: "No tiene pies ni cabeza"

El gobernante, de 67 años, consideró que el juicio planteado por un sector del Legislativo "no tiene pies ni cabeza".

La víspera, el máximo tribunal allanó el camino para que el Congreso inicie un proceso político contra Lasso, señalado por el supuesto delito de peculado, en el manejo de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

"A mí me molesta, me ofende, me indigna que estén intentando asesinar mi reputación y la de mi hogar", señaló Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021.

El aval del juicio se dio con seis votos a favor y tres en contra de los magistrados de la Corte Constitucional.

Esta es la segunda ocasión que el Legislativo -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular Lasso.

En junio pasado, en medio de protestas indígenas por el alto coso de vida, un grupo de diputados presentó una moción de destitución, pero no obtuvo los votos necesarios.

Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes del Congreso).