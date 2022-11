Liberan barco retenido en protesta por contaminación en Perú

El jefe de la comunidad de Cuninico, Wadson Trujillo, informó el viernes por teléfono a The Associated Press que la embarcación partió a las 13:45 hora local (1845GMT) con todos sus pasajeros rumbo a la ciudad de Iquitos, la principal de la Amazonia peruana. No obstante, advirtió de que seguirán protestando y bloqueando el paso de embarcaciones por el río Marañón hasta recibir la ayuda y atención que exigen al Estado.