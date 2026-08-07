La familia de María Lourdes Afiuni celebra el cierre definitivo del caso y la restitución de su libertad

Juez venezolana María Lourdes Afiuni. Cortesía / María Lourdes Afiuni

MIAMI.– La familia de la exjueza venezolana María Lourdes Afiuni anunció este viernes el cierre definitivo del proceso judicial que se mantuvo durante años en su contra y celebró la restitución plena de su libertad. En un comunicado público, calificó la decisión como el desenlace de un caso que "nunca debió existir" y sostuvo que pone fin a un prolongado episodio marcado por presuntas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.







El documento afirma que el caso Afiuni trascendió el ámbito personal para convertirse en un símbolo del deterioro de la independencia judicial en Venezuela. La familia también agradeció el respaldo brindado durante años por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, juristas, periodistas y ciudadanos que, según expresó, mantuvieron viva la exigencia de justicia y la defensa del Estado de derecho.

Aunque celebró el cierre del expediente, la familia advirtió que la decisión no repara los daños sufridos ni elimina las consecuencias de la persecución. En el comunicado, hizo un llamado a garantizar que ningún juez vuelva a enfrentar represalias por ejercer sus funciones con independencia y consideró que este caso debe servir como punto de partida para reconstruir la independencia judicial en Venezuela y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

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