Rick Scott exige que la exjuez Afiuni pueda ejercer sus derechos al quedar libre tras 16 años de injusticia

La jueza María Lourdes Afiuni ha denunciado torturas y violaciones durante su estadía en la cárcel (cortesía)

CARACAS .- El senador republicano Rick Scott exigió que la exjuez de Venezuela María Lourdes Afiuni , en libertad plena tras 16 años encarcelada como una más de los presos políticos en un proceso penal del chavismo, pueda ejercer sus derechos a plenitud y reciba la atención médica que le urge

Scott, quien ha seguido de cerca la situación de los presos políticos, y concretamente la de la abogada, expresó su alegría por “la liberación incondicional” que el tribunal le otorgó a Afiuni, según informó su familia a través de un comunicado.

VENEZUELA La familia de María Lourdes Afiuni celebra el cierre definitivo del caso y la restitución de su libertad

“Ahora el régimen de Maduro, liderado por Delcy Rodríguez, debe devolver inmediatamente todos sus documentos para que ella pueda ejercer su derecho a buscar la atención médica urgente que desesperadamente necesita”, afirmó el senador en un mensaje en inglés y en español por su cuenta de X.

Me alegra saber que a la jueza María Lourdes Afiuni finalmente se le ha concedido su liberación incondicional después de 16 años de injusticia. Ella nunca debió haber pasado un solo día tras las rejas.



Ahora, el régimen de Maduro dirigido por Delcy Rodríguez debe devolver… https://t.co/iz3Ly39pXJ — Rick Scott (@SenRickScott) August 8, 2026

Afiuni hospitalizada

Este viernes, Nelson Afiuni, hermano de la exjuez, y la abogada Thelma Fernández, dijeron haber recibido la notificación de la “libertad plena y cierre total del caso” de Afiuni quien se encuentra hospitalizada en una clínica debido a una descompensación por un problema de salud que le aqueja tras los días de detención en 2009

La orden de detención fue emitida por el entonces presidente Hugo Chávez, quien públicamente la llamó “juez bandida” por dejar en libertad a Eligio Cedeño, un banquero al que consideraba un enemigo, por lo cual fue también suspendida de sus funciones y procesada por un delito inexistente en las leyes venezolanas.

Durante su encierro en la cárcel de mujeres, Afiuni fue víctima de torturas, tratos inhumanos y humillaciones, según denuncias públicas ante las cuales la justicia chavista se mantuvo indiferente. En enero pasado, a Afiuni también le fue negada la libertad por la Ley de Amnistía, se reportó.

Libertad para los presos políticos

“Nunca debió haber pasado ni un solo día tras las rejas”, subrayó el senador.

La familia de Afiuni agradeció por X a Scott “por su apoyo a la justicia y libertad plena”.

También expresó su agradecimiento a la líder María Corina Machado por “haber sido la primera en correr a visitarla “ en la cárcel del IINOF y de apoyarla cuando comenzó su pesadilla”,

Machado reaccionó en su cuenta “Finalmente…Después de 16 largos y tortuosos años de injusticia, libertad para María Lourdes Afiuni.

Llamó la atención que la boleta de notificación emitida por el tribunal tenía fecha del 9 de julio, lo que fue atribuido a un “error” inexcusable más.

Boleta de Notificación de LIBERTAD PLENA DE LA JUEZA @mariafiuni pic.twitter.com/lN7bHTXJgr — Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) August 8, 2026

FUENTE: Con información del senador Rick Scott; Nelson Afiuni, red X