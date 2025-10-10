viernes 10  de  octubre 2025
VENEZUELA

María Corina, Premio Nobel de la Paz 2025

Hizo de la reunificación de la familia venezolana en Venezuela su bandera, porque entendió que nada importa más al pueblo que los suyos

El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024.&nbsp;

El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024. 

Raúl ARBOLEDA / AFP
Diario las Américas | Pedro Burelli
Por Pedro Burelli

El Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado no solo honra a una mujer valiente, inteligente y perseverante que ha enfrentado por un cuarto de siglo a una tiranía, honra también a un pueblo que eligió resistir sin armas, vencer con esperanza y no con odio, y creer en ella y en su estrategia sin miedo.

Durante estos larguísimos años, María Corina se ha enfrentado a las huestes de un régimen absolutamente criminal, a “opositores” y “encuestadores” amaestrados por la barbarie, a empresarios colaboracionistas y a burócratas cobardes de un sinfín de países.

Lleva once años sin poder salir de su tierra, sin poder abrazar libremente a sus hijos ni celebrar de cerca sus logros, como tantos millones de venezolanos dispersos por el mundo. Y nunca se ha quejado. Al contrario: hizo de la reunificación de la familia venezolana en Venezuela su bandera, porque entendió que nada importa más al pueblo que los suyos.

Felicitaciones, querida amiga.

Merecido por tantas razones.

Justo por tantas más.

