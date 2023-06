Lluvias en Cuba: "Estuve cinco días comiendo solo mangos"

“Vivir en este lugar es una pesadilla. La posta de salud no existe. Tienes que caminar alrededor de 20 kilómetros para encontrar un médico. Y las condiciones mejor ni contarlas, sin medicamentos, jeringuillas, esparadrapo... Los hombres tienen dos opciones: meterse a policía e irse pa'La Habana o dedicarse a robar vacas y cultivos para ganar dinero. Aquí todavía muchas familias van al arroyo a lavar sus trapos. A la pobreza material, súmale los apagones. Cuando comenzó a llover el pasado 2 y 3 de junio, nadie previó este desastre. El Instituto de Meteorología pronosticaba lluvias intensas, pero ni las autoridades provinciales ni nacionales se enteraron. Fue por las fotos de las inundaciones que empezaron a circular en las redes sociales que el Estado se movilizó. Fíjate que en la prensa oficial no entrevistan a ningún poblador".

“Porque la gente está encendida. Ya hasta los que apoyaban al proceso se han virado con cartas. El gobierno gestionó tarde y mal las medidas a tomar. Evacuaron primero al ganado que a las personas. Un funcionario del partido en Yara nos dijo que no había combustible para enviarnos camiones y ómnibus. Le pidieron a la gente que se auto evacuaran en casas altas de vecinos y parientes. Como si la cruda situación permitiera acoger en tu casa a un grupo de personas, cuando ni siquiera tienes comida para tu familia. En el Consejo Popular Las Caobas lo que pasó fue un verdadero desastre: más de 400 viviendas se inundaron y la gente estuvo dos y tres días en el techo pidiendo auxilio. No fue hasta el fin de semana que enviaron rescatistas y dos helicópteros. Yo estuve cinco días comiendo mangos, habíamos matado dos gallinas, pero no podíamos cocinarlas. Si hubiesen demorado más tiempo en rescatarnos no las hubiéramos jamado cruda”, concluye.

Niorvis, residente en un caserío en Buey Arriba, destaca que los “daños han sido tremendos. Hubo gente que lo perdió todo con la crecida de ríos y arroyos. Por los deslizamientos de tierra, el puente de San Pablo de Yao se derrumbó en vario tramos. La indolencia del gobierno no tengo como explicarla. De lo poco que siempre había funcionado en este país era la Defensa Civil, pero Díaz-Canel es tan incompetente que ni siquiera supo gestionar el desastre. Después, en el noticiero de televisión se llenaron la boca diciendo que la canasta básica estaba asegurada. ¿Qué canasta básica, tres libras de arroz malísimo y veinte onzas de frijoles? ¿Creen las autoridades que una familia puede alimentarse solo con eso? Son unos caras de palo. Había que ver a esos camajanes, todos gordísimos, con un piquete de segurosos a su lado, tirando fotos con sus teléfonos móviles de última generación y prometiendo cosas que después no cumplen”.

Según Niorvis, vive en un caserío en el medio del monte donde da igual que protestes o grites Patria y Vida que nadie te escucha. "El gobierno no tiene necesidad de reprimirnos porque vivimos completamente aislados. Ahora, para intentar calmar el descontento, dicen las autoridades que van a dar, gratis, dos kilogramos de arroz y dos paquetes de espaguetis por núcleo. Creen que con eso nos van a matar el hambre. ¿Y el resto de las carencias cuando las van a resolver? El transporte en la zona es nulo. Hay niños que han tenido que dejar la escuela porque tienen que trasladarse a pie más de siete kilómetros diarios. Un anciando del caserío se pregunta para que Fidel hizo una revolución si somos más pobres y tenemos más hambre y necesidades que en la época de Batista”.

El descontento ciudadano, a pesar de la férrea censura, se filtró incluso en un medio estatal como Cubadebate. En una información sobre las fuertes lluvias, en la cual el gobernante Díaz- Canel ‘llamaba a extremar los cuidados’, el lector Alberto Castellanos Puebla comentó:

-Jiguaní, en Granma, es uno de los municipios más afectados por las lluvias. Ha habido serios daños en una parte del fondo habitacional, fundamentalmente en las viviendas ubicadas en la rivera del río Jiguaní, que atraviesa la ciudad. Sus aguas alcanzaron niveles nunca vistos, provocaron la muerte de una persona y muchos daños materiales. En Jiguaní se estuvo evacuando personas de zonas bajas en un helicóptero durante todo el día 9 de junio. Históricamente las evacuaciones se han hecho previamente a los fenómenos meteorológicos en ómnibus y otros medios de transporte. No entiendo por qué dejaron llegar al estado de incomunicación terrestre de muchas localidades para entonces actuar.

-Esta compleja situación meteorológica se combina con una acentuada escasez de alimentos, donde no hay nada en los mercados y demás puntos de venta de viandas. Estuvimos varios días sin harina de trigo para producir pan y los escasos productos de la canasta alimenticia (la libreta de racionamiento) no se han podido entregar de forma completa y en muchos lugares solo han distribuido dos libras de arroz y dos libras de azúcar. Las personas deambulan por las calles tratando de resolver algún alimento. Lo poco que aparece en el mercado informal tiene precios inaccesibles para la gran mayoría del pueblo. Es difícil, muy difícil”, se quejaba Alberto.

La vaguada ha provocado intensas lluvias en regiones centrales y orientales del país. Camagüey, Las Tunas, Granma y la zona montañosa de Santiago de Cuba han sido las más afectadas. Aunque los daños materiales están por cuantificar, son considerables. Cientos de hectáreas de cultivos pérdidas bajo agua, más de un millar de precarias viviendas arrastradas por las corrientes, puentes y caminos dañados por los deslizamientos de tierra.

La mala noticia es que se espera un mes de junio más lluvioso de lo habitual. Y el 1 de junio comenzó la temporada ciclónica. La pregunta que se hacen los cubanos de a pie es si el régimen está preparado para enfrentar los probables fenómenos meteorológicos que se avecinan en Cuba. Por lo visto en las últimos días en el centro y oriente de la isla, la respuesta es no.

Desde Bayamo, en el oriente del país, una afectada por las lluvias explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS sobre la situación.

"Muchas lluvias en días pasados. Varias familias lo perdieron todo debido a inundaciones. Ayer no bombearon agua pues con los ríos crecidos está muy turbia", dijo la joven.

Como agregó, "le pude comprar a mi niño un pomo de 5 litros para beber porque tenía algo de MLC guardado. Pero imagino que no todos puedan hacer lo mismo. Me entristece lo que sucede en este país. El único consuelo es que al menos gracias a Internet y a ustedes los periodistas verdaderos estamos informados".