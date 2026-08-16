Lluvias torrenciales en Caracas destruyen las carpas que alojan a damnificados por terremotos

La precariedad de los refugios expone a losdamnificados a graves peligros (EFE)

CARACAS -- Las torrenciales lluvias que azotaron a Caracas y parte del estado Miranda (centro) en Venezuela, significaron una nueva tragedia para las familias que resultaron afectadas por los terremotos del 24 de junio y que perdieron sus viviendas. Las personas están alojadas en refugios temporales y carpas, los cuales fueron destruidos por las fuertes precipitaciones de este sábado 15 de agosto en la noche.

El periodista y activista Carlos Julio Rojas subrayó especialmente la situación en de los damnificados frente a la Misión Vivienda OPP-10 (viviendas sociales) en la parroquia Santa Rosalía (centro de la capital), donde los afectados por el doblete sísmico sobreviven.

Tras el doble terremoto, Venezuela enfrenta el desafío de atender a los amputados

“Mientras cae torrencial lluvia en Caracas, con tormenta eléctrica y apagones incluidos, aquí vemos el dolor de 115 familias de la Misión Vivienda OPP-10 en Santa Rosalía, quienes sobreviven en carpas luego que su edificio quedara inhabitable por el doble terremoto. El palo de agua les destruyó los toldos dejando a muchos niños y ancianos a la intemperie, pero Carmen Meléndez (alcaldesa del municipio Libertador de Caracas) y Jacqueline Faría (presidenta de la Gran Fundación Venezuela renace) decidieron ignorar la tragedia postsismo, abandonándolos a su suerte”, denunció Rojas, quien publicó en redes sociales un video que documentó el hecho.

También, se vieron nuevamente afectadas las personas damnificadas en campamentos de la avenida Panteón (parte norte de Caracas)

En el Bulevar Panteón, los afectados denuncian que varios toldos resultaron destruidos y colchones, ropa y otras pertenencias quedaron completamente empapados.

Familias enteras, incluyendo niños, tuvieron que enfrentar la lluvia en estructuras temporales que no ofrecen protección suficiente frente a este tipo de condiciones climáticas.

Los damnificados reclaman mayor atención y condiciones dignas mientras continúan esperando viviendas.

El doblete sísmico del 24 de junio dejó como saldo mortal de 6.301 personas fallecidas, más de 16,000 heridas y 12.411 viviendas con restricciones de habitabilidad y 9.567 catalogadas de alto riesgo que deben ser demolidas, de acuerdo con las últimas cifras oficiales emitidas el 10 de agosto.

Mueren dos adolescentes y una adulta

Las intensas lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo en Caracas, dejaron al menos tres personas fallecidas, además de inundaciones, afectaciones viales y fallas en el servicio eléctrico en distintos sectores de la capital.

El comisario Alberto J. Prato jefe de la Policía de Chacao, (este de Caracas), informó que dos de las víctimas eran adolescentes de 16 y 17 años de edad, quienes fueron arrastrados por la crecida del agua en la parroquia La Vega, al suroeste de la capital.

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron localizados sin vida en el callejón El Sinaí, de la referida parroquia.

La tercera víctima fue una mujer de 49 años de edad, quien murió en el sector El Peñón, parroquia Macarao, (suroeste de caracas) luego de que un desprendimiento de rocas impactara contra una vivienda.

Gran parte de las afectaciones en Caracas y Miranda ocurrieron debido al desbordamiento del río Guaira que atraviesa la ciudad capital de oeste a este.

Las caudalosas aguas arrastraron todo a su paso, vehículos, motos y carritos de perros calientes.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos permanecen en alerta y mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de las comunidades afectadas.

Los organismos de emergencia continúan evaluando los daños ocasionados por las precipitaciones.

Seguirán las lluvias

Venezuela atraviesa su temporada de lluvias y este domingo, se espera la llegada de la onda tropical 37, lo que favorecerá un aumento de las lluvias y descargas eléctricas en gran parte del país, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH).

Después del mediodía se espera un aumento de la nubosidad, asociado al desplazamiento de la onda tropical por el occidente del país y a la interacción con la zona de convergencia Intertropical y la vaguada monzónica, condiciones que podrían generar acumulados importantes de precipitaciones.

Para Caracas, Miranda y La Guairase pronostica cielo parcialmente nublado, acompañado de lloviznas dispersas. Durante la tarde y la noche aumentará la probabilidad de chubascos, algunos con actividad eléctrica.

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FUENTE: Con información de Redes Sociales/Efecto Cocuyo/Tal Cual/La Patilla