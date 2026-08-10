lunes 10  de  agosto 2026
SISMOS

Asciende a 6,301 la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Régimen sigue sin detallar el número de personas desaparecidas, pero destaca que ya han recogido 483,525.41 toneladas de escombros han sido recogidos

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio

Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El número de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.301, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 73,356 personas han sido atendidas en hospitales.

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Igualmente, dijo que han entregado 287 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que afectó la zona norte del país suramericano, especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 53,314 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 31.336 fueron catalogadas como habitables; 12,411 con restricciones y 9,567 en "alto riesgo".

Rodríguez añadió que 483.525,41 toneladas de escombros han sido recogidos, un 23, 26%.

El reporte anterior fue divulgado el pasado 3 de agosto, luego de pasar más de 10 días sin dar el parte oficial. Aún no detallan el número de personas desaparecidas que de acuerdo con registros privados se contabilizan entre 45,000 y 50,000.

El Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio y advirtió, recientemente, que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.

FUENTE: Con información de EFE

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