lunes 10  de  agosto 2026
VENEZUELA

Colegio de Ingenieros exige revisar las normas de construcción tras terremotos en Venezuela

El gremio de profesionales propuso actualizar la normativa vigente, cuya última modificación en Venezuela se realizó en 2019

Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos

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AFP
Los sismos dejaron a un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso, en Catia La Mar, Venezuela.

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EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela pidió este lunes actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país, tras más de un mes del doble terremoto del pasado 24 de junio, que deja al menos 6,125 personas muertas, más de 16,700 heridas y 41,624 hogares afectados.

A través de una nota de prensa, el presidente del colegio en mención, Enzo Betancourt, propuso la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente que se encargue de evaluar y emitir "informes públicos sobre las causas de los colapsos; formular recomendaciones para actualizar y fortalecer la normativa sismorresistente nacional".

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Tras el doble terremoto, Venezuela enfrenta el desafío de atender a los amputados

Reducción de riesgo

Betancourt destacó además que dicha comisión servirá de "insumo para políticas públicas en materia de reducción de riesgos de desastres, planificación territorial, reconstrucción resiliente, y revisar leyes de ordenamiento urbano y normativas de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificación e infraestructura".

La más reciente actualización de las normas sismorresistentes se hizo en 2019, según la propia agremiación.

El Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 de junio pasado y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

FUENTE: Con información de EFE

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