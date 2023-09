López Obrador insiste en no reconocer a la mandataria de Perú

CIUDAD DE MÉXICO .- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , dijo este jueves que no asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, previsto para noviembre en San Francisco (Estados Unidos), pues no desea participar de la investidura de Perú como sede del foro en 2024.

"No voy a asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú. Y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto", dijo el mandatario oficialista en su habitual conferencia matinal.