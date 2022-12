López Obrador pide no dejarse "manipular" con regalos de narcos

MÉXICO .- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , llamó este martes a no dejarse "manipular" con regalos de grupos criminales, tras la difusión de videos en los que se ve a supuestos narcotraficantes entregar juguetes en la ciudad de Guadalajara (oeste).

"No se dejen manipular, aunque les den despensas (comida), eso no es de buena fe, eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo, y eso no se debe permitir", dijo López Obrador al ser interrogado sobre dichos videos en su conferencia diaria.