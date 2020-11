Lorent Saleh pide a Italia apoyo para presos políticos

“Es tentador rendirse porque a veces pareciera que uno lucha contra algo muy grande y que es imposible cambiar la realidad. Pero cuando siento la tentación de rendirme, recuerdo cómo era estar en la celda donde estuve, encerrado en una caja bajo tierra, y cómo me sentí el día que en Italia, España o Bruselas hablaron de mi caso. Recuerdo la fuerza que me dio saber que no estaba solo“, dijo Saleh, quien participó en una sesión del Senado italiano, en la que expusieron la situación de los derechos humanos en Venezuela, China, Hong Kong, Irán y Cambodia.

Saleh, que fue preso político del régimen de Nicolás Maduro, resaltó que los regímenes cometen violaciones a los derechos humanos porque creen que jamás van a rendir cuentas en la justicia. "La impunidad es la base donde nace la tortura y los crímenes de lesa humanidad. Pero si nosotros insistimos y levantamos la voz acá en Italia y donde sea, le daremos un mensaje a los torturadores de que van a enfrentar la justicia”, manifestó.