Trump pide represalias para medios por filtrar desaparición de piloto en Irán: "Puso la misión en gran peligro"

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump amenazó este lunes con imponer represalias a los medios de comunicación que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana.

EEUU rescató este fin de semana a dos pilotos de la Fuerza Aérea de territorio iraní después de que el caza en el que volaban fuera derribado por las fuerzas militares de ese país.

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En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su Gobierno está "buscando" al funcionario que filtró los detalles y dijo que exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán "a la cárcel".

El medio publicó que había un militar estadounidense desaparecido en Irán tras el derribo el viernes de un caza F-15.

"Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...). Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: 'seguridad nacional: o hablas o a la cárcel'", afirmó Trump durante una rueda de prensa sobre las operaciones de rescate de los dos militares desarrolladas durante el fin de semana.

"Puso esta misión en gran peligro"

"Sabemos de quién estamos hablando y ustedes saben de quién estamos hablando", planteó en referencia a la publicación el domingo de varias noticias que informaban del militar desaparecido citando "una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos". La persona que escribió la nota "irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho", advirtió.

Trump argumentó que esta publicación "puso esta misión en gran peligro". "Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos", indicó.

"Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice", insistió Trump y acusó a los funcionarios que filtraron la información de haber complicado el operativo.

Tras la publicación de la noticia "el país entero sabía que había un piloto en algún sitio". "De repente sabían que había alguien allí y vieron todos esos aviones entrando... Fue una operación muy difícil porque la fuente filtró que teníamos a uno, que habíamos rescatado a uno, pero que había otro ahí fuera que estábamos intentando recuperar", añadió.

Tras ello, recuerda Trump, Irán ofreció "una gran recompensa" para quien capturase al piloto. "Así que además de un ejército hostil, muy capaz y muy malvado, teníamos a millones de personas intentando conseguir la recompensa", planteó. "Tenemos que encontrar a la fuente porque es una mala persona", remarcó.

The Washington Post' y Axios en la mirilla

El viernes por la tarde varios medios de comunicación, incluyendo el diario 'The Washington Post' y el portal Axios, informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate de uno de los pilotos y que el segundo seguía desaparecido dentro de Irán.

El domingo, el mandatario anunció que Washington consiguió rescatar al piloto que estaba perdido, en lo que calificó como una de las operaciones de búsqueda "más osadas" de la historia.

Las declaraciones de hoy no constituyen la primera vez que el Gobierno amenaza con consecuencias legales a medios por publicar información filtrada por funcionarios y que la Casa Blanca considera que han constituido un riesgo la seguridad nacional.

En enero de este año, el FBI allanó la casa de una periodista de 'The Washington Post' y confiscó sus dispositivos electrónicos, como parte de una investigación por filtraciones relacionada con un contratista del Gobierno acusado de manejar de forma indebida material clasificado.

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP / EFE