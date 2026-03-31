martes 31  de  marzo 2026
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Italia se queda fuera del Mundial por tercera ocasión corrida

Luego de caer ante Bosnia en los penales del choque de repechaje, Italia, cuatro veces campeona del mundo, tampoco dirá presente en la cita de Norteamérica

El entrenador de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, saluda a la afición tras la conclusión de un partido, el 5 de septiembre de 2025.

El entrenador de la selección de Italia, Gennaro Gattuso, saluda a la afición tras la conclusión de un partido, el 5 de septiembre de 2025.

ANDREAS SOLARO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ZENICA.- No habrá dos sin tres y la maldición del repechaje golpeó de nuevo a Italia. Ausente de los dos últimos Mundiales, la Nazionale no estará en la edición de Norteamérica 2026 tras perder ante Bosnia en los penales (1-1; 4-1) en la final del repechaje europeo este martes en Zenica.

Es ya una costumbre para Italia, tetracampeona del mundo y doble campeona de Europa, pero el mazazo es contundente y difícil de digerir para un país loco por el "calcio".

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Al igual que para los Mundiales de 2018 y 2022, a la Nazionale se le atragantó el repechaje, en esta ocasión ante Bosnia (66ª en el ránking FIFA).

Italia se adelantó con un gol de Moise Kean (15'), pero los locales igualaron por medio del delantero Haris Tabakovi (79'), después de la expulsión del central azzurro Alessandro Bastoni en el minuto 41.

En la tanda fatídica, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma no detuvo ninguno de los cuatro lanzamientos de los bosnios, que disputarán el segundo Mundial de su historia.

Pio Esposito y Bryan Cristante fallaron para la Azzurra de Gennaro Gattuso desde los once metros.

En las dos precedentes Copas del Mundo, Italia no superó el escollo del repechaje, en ambas ocasiones en casa, contra Suecia para el Mundial ruso, y ante Macedonia del Norte cuatro años después para el Mundial de Catar.

Italia había terminado 2ª de su grupo I de clasificación (18 puntos), por detrás de Noruega, que le derrotó en sus dos enfrentamientos (3-0 en Oslo y 4-1 en San Siro).

¿Fin del ciclo para Gattuso?

Este fracaso podría costar el puesto a Gattuso, nombrado seleccionador en sustitución de Luciano Spalletti en junio de 2025 tras la debacle en Noruega al inicio de las eliminatorias.

Bajo la dirección del antiguo centrocampista del AC Milan, campeón del mundo en 2006, Italia ganó seis de sus ocho últimos partidos.

Gattuso, de 48 años, logró, además, instalar un espíritu de equipo en una selección italiana (12º en el ránking FIFA) que adolece en los últimos tiempos de grandes talentos individuales y de jugadores carismáticos.

Durante la fase inicial del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (11 de junio-19 de julio), Bosnia, que disputará su segundo Mundial tras Brasil 2014, se enfrentará en el grupo B a Canadá, Catar y Suiza.

FUENTE: AFP

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