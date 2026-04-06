lunes 6  de  abril 2026
POLÉMICA

Savannah Guthrie regresa al programa "Today" de NBC tras desaparición de su madre

La búsqueda de Nancy Guthrie ya lleva diez semanas. Hasta ahora no se ha identificado a ningún sospechoso en el caso

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

AFP Drew Angerer
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Savannah Guthrie regresó oficialmente al programa Today de NBC. La periodista se unió a su compañero presentador, Craig Melvin, en la mesa de presentadores el lunes 6 de abril, por primera vez en más de dos meses tras la desaparición de su madre, Nancy Guthrie.

Tras destacar las noticias más importantes del día al inicio del programa, Savannah se tomó un momento para comentar sobre el amanecer.

Lee además
El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.
POLÉMICA

Rapero Tekashi 6ix9ine revela detalles de convivencia con Maduro en cárcel de Nueva York
La modelo estadounidense Gigi Hadid llega a la Met Gala 2024 en el Museo Metropolitano de Arte el 6 de mayo de 2024 en Nueva York. 
POLÉMICA

Gigi Hadid rompe el silencio sobre mención en archivos de Epstein

"Una hermosa toma del sol saliendo. Buenos días, bienvenidos a Today este lunes por la mañana. Nos alegra mucho que hayan comenzado la semana con nosotros y es bueno estar de vuelta en casa", dijo la presentadora al aire.

A las 7:30 de la mañana, Al Roker y Carson Daly se unieron a ellos en la mesa de noticias para dar la bienvenida a los televidentes tras la pausa publicitaria.

Cuando Melvin señaló a la multitud reunida en la plaza, Savannah dijo: "Hay carteles preciosos. Me emociona verlos, ¡les voy a dar un abrazo a todos! He sentido muchísimo cariño".

La búsqueda de Nancy Guthrie ya lleva diez semanas. Hasta ahora no se ha identificado a ningún sospechoso en el caso.

Temas
Te puede interesar

Jennifer Aniston muestra fotografías inéditas con novio Jim Curtis

Hija de Lupillo Rivera explica por qué mantiene distancia con pareja de su padre

Pepsi y Diageo retiran patrocinio a conciertos de Kanye West

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.
POLÉMICA

Savannah Guthrie regresa al programa "Today" de NBC tras desaparición de su madre

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

El actor venezolano Fernando Carrillo. 
VENEZUELA

Expareja de Delcy Rodríguez pide liberación del depuesto dictador Nicolás Maduro

El presidente Donald J. Trump, habla sobre la guerra con Irán desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington, DC, el 01 de abril de 2026.  
EEUU

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

Un cultivo afectado por la sequía en el suroeste de Miami-Dade.
RESPIRO

Miami-Dade recibe alivio temporal tras la peor sequía en más de una década

Te puede interesar

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
MEDIO ORIENTE

EEUU e Israel aumentan ataques contra infraestructura petroquímica de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de referencia de demolición de casas móviles en el condado de Miami-Dade.
CRISIS VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana deja a más de 200 familias contra el tiempo y sin alternativas claras

Un cultivo afectado por la sequía en el suroeste de Miami-Dade.
RESPIRO

Miami-Dade recibe alivio temporal tras la peor sequía en más de una década

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.
POLÉMICA

Savannah Guthrie regresa al programa "Today" de NBC tras desaparición de su madre

Imagen de referencia de un escena investigada por la policía.
TRÁNSITO FATAL

Accidente fatal en la Turnpike deja un motociclista muerto a la altura de Cutler Bay