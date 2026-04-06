Savannah Guthrie regresa al programa "Today" de NBC tras desaparición de su madre

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.

MIAMI.- Savannah Guthrie regresó oficialmente al programa Today de NBC. La periodista se unió a su compañero presentador, Craig Melvin, en la mesa de presentadores el lunes 6 de abril, por primera vez en más de dos meses tras la desaparición de su madre , Nancy Guthrie.

Tras destacar las noticias más importantes del día al inicio del programa, Savannah se tomó un momento para comentar sobre el amanecer.

"Una hermosa toma del sol saliendo. Buenos días, bienvenidos a Today este lunes por la mañana. Nos alegra mucho que hayan comenzado la semana con nosotros y es bueno estar de vuelta en casa", dijo la presentadora al aire.

A las 7:30 de la mañana, Al Roker y Carson Daly se unieron a ellos en la mesa de noticias para dar la bienvenida a los televidentes tras la pausa publicitaria.

Cuando Melvin señaló a la multitud reunida en la plaza, Savannah dijo: "Hay carteles preciosos. Me emociona verlos, ¡les voy a dar un abrazo a todos! He sentido muchísimo cariño".

La búsqueda de Nancy Guthrie ya lleva diez semanas. Hasta ahora no se ha identificado a ningún sospechoso en el caso.