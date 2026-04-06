Miami Beach presume de Spring Break seguro, con alta ocupación hotelera

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, junto a las fuerzas del orden.

MIAMI.- El Spring Break 2026 en Miami Beach cerró con menos arrestos , mayor seguridad y fuerte actividad turística, según informaron el alcalde Steven Meiner y el comisionado Alex Fernández, quienes destacaron que el mes de marzo último registraron gran reducción del crimen y una elevada ocupación hotelera en comparación con años anteriores.

El alcalde Meiner quien se dirigió a los residentes en un mensaje por correo electrónico afirmó que las medidas implementadas en los últimos años continúan dando resultados.

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El edil de la ciudad Balneario dijo que “por tres años consecutivos desde que asumí el cargo, el Spring Break en Miami Beach ha sido seguro, ordenado y disfrutable”, y subrayó que la ciudad rompió “un patrón destructivo de violencia que simplemente no podíamos tolerar”.

Menos arrestos

Durante marzo, los arrestos en toda la ciudad cayeron un 16% en comparación con 2025, mientras que en el área de South Beach —epicentro de las festividades— la reducción fue aún mayor, con un descenso del 25%.

El comisionado Alex Fernández, quien utilizó la misma forma de comunicación con sus residentes, precisó que al 30 de marzo se registraron 457 arrestos, un 16% menos interanual, y 51 armas de fuego recuperadas, lo que representa una disminución del 14% en comparación con el año pasado. Además, los arrestos dentro de la zona de Spring Break bajaron a 325, un 25% menos.

Fernández destacó que “nuestros esfuerzos de seguridad pública dieron resultados reales”, enfatizando que la reducción del crimen se logró sin afectar la actividad turística.

Fernández -20240318_010708.jpg El comisionado Alex Fernandez recorre las calles de Miami Beach

Mando unificado y tecnología en tiempo real

Uno de los pilares del operativo fue la implementación de un sistema de mando unificado que integró a la Policía, Bomberos y Transporte en el Real Time Intelligence Center.

Fernández explicó que esta estructura permitió “coordinar las operaciones y responder rápidamente a problemas emergentes”. Como ejemplo, citó un incidente de aglomeración a las 2:00 a.m. frente a un local en South Beach que fue controlado en tiempo real.

Operativos policiales y federales

Entre el 2 y el 23 de marzo, se recuperaron 41 armas de fuego mediante operativos conjuntos como “Operation Trigger Lock” con el FBI y la ATF.

El trabajo del Departamento de Bomberos también fue determinante: los incidentes en el distrito de entretenimiento cayeron un 66%, reflejando mejores condiciones generales.

operacion policial miami beach Agentes policiales investigan un robo a mano armada en el área de Lincoln Road y Washington Avenue. (MIAMI BEACH POLICE)

Control del ruido y cumplimiento de normas

El cumplimiento de las regulaciones también mostró avances. Las quejas y violaciones de código disminuyeron un 13% interanual, lo que, según las autoridades, indica mayor respeto por las normas.

En paralelo, la ciudad reforzó su ofensiva contra el ruido excesivo. Meiner señaló que, en lo que va a año, la policía emitió 604 multas por uso de tubos escapes ilegales -ruidosos- en vehículos y motos, superando todo 2024.

“Los conductores con escapes ilegales y ruido excesivo, especialmente en la noche, deben ser detenidos”, afirmó.

Además, la normativa fue ajustada para permitir sanciones por ruido audible a 25 pies de distancia durante la noche, endureciendo los controles.

South beach.jpg Los residentes y los turistas disfrutan de South Beach, el viernes 28 de julio de 2023, en Miami Beach, Florida AP/Rebecca Blackwell

Más visitantes y hoteles casi llenos

A pesar de los controles para reforzar la seguridad, Miami Beach mantuvo una fuerte afluencia turística. Fernández reportó casi 3.91 millones de cruces vehiculares hacia la ciudad, con un aumento del 5.8% en el MacArthur Causeway.

Ocupación hotelera y tarifas récord

En este contexto, la ocupación hotelera promedió 86%, con picos cercanos al 90%, mientras que las tarifas diarias subieron entre un 19.7% y 24%, alcanzando niveles récord.

“Logramos crear un entorno más seguro y ordenado mientras manteníamos una fuerte actividad turística”, afirmó Fernández.

Dinamismo en los negocios

El alcalde destacó el dinamismo económico en áreas clave como Lincoln Road, donde “nuevos negocios están abriendo, contratos se están firmando y nuestra ciudad está invirtiendo decenas de millones de dólares en embellecer el distrito”.

Entre las novedades figura el crecimiento del taxi acuático gratuito, que ya supera los 1.000 usuarios diarios. “Es gratuito, divertido y eficiente”, subrayo Meiner, quien evalúa expandir rutas y horarios.

Estacionamientos, cumplimiento y modelo de Spring Break

El control del estacionamiento fue otro componente clave, con más de 12,328 multas emitidas para proteger zonas residenciales.

Fernández subrayó que la ciudad avanza hacia “un modelo de Spring Break más refinado, que prioriza la seguridad, apoya la economía local y mejora la calidad de vida de los residentes”.

Reunión clave de seguridad pública

El comisionado invitó a los residentes a participar en audiencias comunitarias virtuales para evaluar el operativo.

Además, convocó a la próxima reunión del Comité de Seguridad Pública el 15 de abril a las 9:00 a.m., donde se discutirán nuevas medidas.

“Lo que más importa es su experiencia: qué funcionó, qué no y cómo podemos seguir mejorando”, concluyó.

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