La doble operación de EEUU para llevar a cabo el audaz rescate de sus pilotos en el corazón de Irán

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate durante la Operación Furia Épica.

La tripulación de un helicóptero UH-60 Blackhawk se prepara para un vuelo durante la Operación Furia Épica.

WASHINGTON — Decenas de aviones y helicópteros, volando de día y de noche, y centenares de hombres involucrados para una operación "extremadamente peligrosa": rescatar a dos aviadores militares estadounidenses en el corazón de Irán .

A las 04H40 del viernes (hora de Teherán), salta la alarma: alcanzado por un misil tierra-aire portátil, un avión de combate F15E, nombre en clave Dude 44, resulta dañado y sus dos tripulantes se eyectan sobre territorio enemigo.

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El ejército estadounidense se moviliza inmediatamente para ir a buscarlos, cueste lo que cueste.

Los dos militares aterrizan en lugares distintos, en una región árida y montañosa del suroeste de Irán. En un primer momento, solo se localiza a uno de los aviadores.

Se lanza una primera operación de búsqueda: 21 aeronaves despegan para ir a recuperar al militar, designado por su nombre en clave Dude 44 Alpha.

Aviones A10, especializados en ataques terrestres, abren el camino, atacando a los iraníes que también buscan a este aviador, detalló en una rueda de prensa el jefe del Estado Mayor del ejército estadounidense, el general Dan Caine, junto al presidente Donald Trump.

Tras ellos, y como han mostrado algunos videos difundidos en las redes sociales, helicópteros HH60 vuelan a muy baja altitud y en pleno día, abastecidos por un avión cisterna.

Esas fuerzas logran recuperar a Dude 44 Alpha.

Pero, reconoció el general Caine, uno de los A10 es alcanzado por disparos iraníes.

"El piloto siguió combatiendo" antes de decidir "que no podía aterrizar su aparato", por lo que se eyectó fuera de territorio iraní y fue rescatado sin problemas.

Durante el trayecto de regreso de este primer equipo, el viernes, los helicópteros fueron blanco de disparos de armas ligeras, uno de los aparatos fue alcanzado y su tripulación resultó levemente herida, precisó el jefe del Estado Mayor.

"Francamente atascados"

Mientras tanto, el segundo aviador eyectado, nombre en clave Dude 44 Bravo, "puso en práctica lo que había aprendido y subió a las zonas montañosas", mientras "sangraba abundantemente", para evitar ser capturado por los iraníes, aseguró Donald Trump.

Escondido en una grieta rocosa, "se trató él mismo sus heridas y contactó con las fuerzas estadounidenses para transmitir su localización", añadió el presidente estadounidense.

Mediante "recursos humanos y tecnologías de vanguardia que ningún otro servicio de inteligencia en el mundo posee", la CIA lo localizó e identificó, afirmó su director, John Ratcliffe.

A partir de ahí, Washington pone en marcha una "armada aérea" para rescatarlo: 155 aparatos, entre ellos 4 bombarderos, 64 aviones de combate, 48 aviones cisterna, 13 aparatos de rescate y drones.

Pero buena parte de esas aeronaves sirvieron de señuelo, aseguró Donald Trump.

"Queríamos que (los iraníes) creyeran que estaba en otro lugar", explicó el presidente.

Aviones de combate de EEUU / AFP Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. AFP

No hubo muertos estadounidenses

Ninguno de los responsables estadounidenses dio detalles sobre el desarrollo exacto de la operación de comando que permitió recuperar al aviador.

Lo que sí admitieron es que varios aparatos, "francamente atascados", según Trump, fueron incapaces de volver a despegar. Hubo que enviar entonces aviones "más rápidos y ligeros" para sacar de Irán a Dude 44 Bravo.

Al partir, "hicimos estallar los aviones" atascados para evitar que cayeran en manos de los iraníes, precisó el presidente.

Teherán confirmó que dos helicópteros Black Hawk y dos aviones de transporte militar C130 habían sido destruidos; imágenes muestran restos geolocalizados a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Isfahán.

"A medianoche del Domingo de Pascua, hora de Washington, más de 50 horas después del inicio de esta operación, el Centro de Rescate declaró que los dos aviadores de Dude 44 habían regresado a territorio amigo", concluyó el general Dan Caine.

No hubo muertos del lado estadounidense.

Cinco iraníes murieron durante la operación, según la agencia de prensa Tasnim.

FUENTE: Con información de AFP