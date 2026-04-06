lunes 6  de  abril 2026
CRISIS VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana deja a más de 200 familias contra el tiempo y sin alternativas claras

La situación documenta la incertidumbre en un parque de casas móviles donde residentes, muchos con décadas en el lugar, enfrentan plazos definidos, compensaciones limitadas y un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible

Imagen de referencia de demolición de casas móviles en el condado de Miami-Dade.

Imagen de referencia de demolición de casas móviles en el condado de Miami-Dade.

D. CASTROPÉ
Imagen referencial. Decenas de unidades como estas están en peligro de desalojo.

Imagen referencial. Decenas de unidades como estas están en peligro de desalojo.

ARCHIVO DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Más de 200 familias en La Pequeña Habana, entre ellas Teresa Álvarez, de 93 años, enfrentan un proceso de desalojo con fecha límite fijada para el 30 de septiembre, en un escenario donde el tiempo avanza más rápido que las soluciones y las opciones de reubicación se reducen.

El caso fue expuesto por el periodista Iván Taylor, en un reportaje de CBS News Miami, que pone el foco en los residentes del Silver Court Mobile Home Park, ubicado en la cuadra 3170 y la calle 8 al suroeste de Miami-Dade, una de las zonas más céntricas y presionadas del mercado inmobiliario de la ciudad.

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Se trata de una comunidad con decenas de unidades bajo un esquema de renta de terreno, lo que deja a los residentes en una posición vulnerable al no ser propietarios del suelo donde se asientan sus viviendas móviles. Muchos han permanecido en el lugar durante décadas, lo que agrava el impacto del desplazamiento.

Las notificaciones formales fueron emitidas el 11 de marzo por Urban Group, firma que representa al propietario del lugar. El proceso establece dos momentos clave. Quienes abandonen antes del 30 de mayo podrían acceder a incentivos económicos más altos, mientras que el desalojo total deberá concretarse antes de finalizar septiembre.

Parque casas moviles Sweetwater 1
Decenas de unidades como estas están en peligro de desalojo.

Decenas de unidades como estas están en peligro de desalojo.

La compensación ofrecida contrasta con la realidad del mercado inmobiliario en Miami. Con alquileres que superan los 2.000 dólares mensuales en promedio, los montos planteados no garantizan una reubicación estable, especialmente en el caso de adultos mayores o familias con ingresos limitados.

El tema ha comenzado a escalar al ámbito político. De acuerdo con la cadena televisiva, la senadora estatal Ileana García ha manifestado su intención de impulsar mayores compensaciones para los residentes. A su vez, el comisionado de la ciudad de Miami, Ralph Rosado, cuyo distrito incluye el área, ha sostenido encuentros con afectados para facilitar el acceso a organizaciones que puedan ofrecer asistencia económica o alternativas de reubicación.

Según el reporte televisivo, también se analiza la posibilidad de solicitar al dueño una extensión del plazo establecido, lo que podría otorgar un margen adicional a las familias involucradas.

Entre las opciones que se han planteado figura la creación de una asociación de residentes, como mecanismo para canalizar gestiones colectivas. De igual forma, algunos abogados han comenzado a explorar posibles vías legales o administrativas que permitan mejorar las condiciones del proceso.

El caso refleja la presión que enfrenta el acceso a la vivienda en zonas urbanas de alta demanda en Miami, donde el aumento sostenido de los costos limita las opciones para comunidades de este tipo, establecidas desde hace años.

DIARIO LAS AMÉRICAS dará seguimiento a este proceso y a su desenlace, en un contexto donde el tiempo y las decisiones en curso serán determinantes para el futuro de estas familias.

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