Los ancianos en Cuba necesitan más de 12 salarios para comer un mes

Sus cálculos son basados en los precios máximos de los alimentos reportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) para La Habana y tuvo en cuenta “lo mínimo que debe comer una persona”.

El dólar arribó este lunes 3 de marzo a 345 pesos cubanos en el mercado negro de La Habana.

“Estoy poniendo cuatro libras de cerdo, un pomo de yogurt, cosas elementales y no en grandes cantidades”, señaló el experto sobre su análisis publicado en La Joven Cuba.

El economista concluyó que se necesitan al menos 45.000 pesos en un hogar de dos personas que trabajen, para gastos "elementales" de alimentos, transporte, cuidado personal, vestuario y servicios de internet y llamadas. “Pero si en ese hogar hay dos niños que necesitan otras cosas, o solo uno de los dos trabaja, todo se dispara”, agregó.

Los datos varían también si se trata de un jubilado, “en ese caso se necesitan más de 12 salarios”. La jubilación promedio del país no supera los 1.528 pesos mensuales, menos que el salario mínimo fijado en 2.100 y en el que se basó la estimación de Everleny.

El economista aclaró que se habían tomado en cuenta “los precios de los productos que hoy se mantienen en la canasta familiar normada (libreta de abastecimiento), sin embargo, muchos de estos se entregan incompletos y con atrasos, por lo que la casi totalidad de los productos alimenticios se compran en mercados de oferta y demanda”.

El régimen cubano incumple frecuentemente con la producción y distribución de alimentos básicos que las familias cubanas deben recibir en la canasta familiar normada, y se ha recostado en el sector privado para abastecer a la población, aunque no es posible que a través de esas formas de gestión no estatales se pueda abastecer la demanda del país, ni que todos los cubanos adquieran los productos a precios más elevados.

Everleny también señaló que hay tendencias de variación y estabilidad de los precios de los alimentos en distintas provincias, lo que sugiere que “ciertos alimentos tienen una distribución más uniforme, mientras que otros están sujetos a fluctuaciones según la región, patrones todos que resaltan las desigualdades en el acceso a los alimentos y la importancia de estrategias que garanticen precios asequibles en todas las regiones”.

El propósito del economista con esta actualización fue “demostrar que realmente hay una falta de ingresos extraordinaria y que hay gente viviendo bajo la línea de pobreza fijada por la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.

La solución para él "es incrementar la producción, que hayan más bienes y servicios" pero "no veo que se haga un esfuerzo para resolverlo", indicó. No se trata de aumentar los salarios, señala, "porque creas inflación", pero "no se puede aspirar a que se aumente la producción en un país que tiene problemas de apagones".

"Entonces es un círculo vicioso", concluyó

FUENTE: Redacción con información de Martí Noticias