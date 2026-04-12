Aplazan una hora el cierre de urnas en Perú por retrasos en la entrega de material electoral

Por redes sociales, los electores reportaron el retraso en la apertura de algunos centros de votación (AFP)

LIMA. Pasadas las 9:00 am (hora local), proseguían las quejas de algunos ciudadanos porque los grandes centros electorales no habían abierto sus puertas en algunos casos por la falta del material electora l, por lo que las autoridades de Perú anunciaron la extensión por una hora más el tiempo para sufragar este domingo

Si bien el horario para sufragar comenzaba a las 7:00 am (hora local), pasadas dos horas hay había problemas en varios de los centros programados para las votaciones. El proceso debe concluir a las 5:00 pm.

El organismo electoral sostuvo que la empresa “Servicios Generales Gálaga” debía trasladar el material electoral dirigido a Lima Sur. Sin embargo, se registraron retrasos por parte del proveedor. Para este proceso se requirieron 434 camiones, más del doble que en 2021, debido al incremento de cabinas para agilizar el sufragio.

Ante este escenario, Elizabeth Hinostroza, representante de la ONPE, mencionó que se estaban desplegando los materiales siguiendo el plan de contingencia para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

“Se llama a la calma. Los materiales se están distribuyendo, estamos aplicando los planes de contingencia para garantizar el derecho al voto”, señaló Hinostroza. “Se llama a la calma. Los materiales se están distribuyendo, estamos aplicando los planes de contingencia para garantizar el derecho al voto”, señaló Hinostroza.

De acuerdo con fuentes oficiales, el retraso afectó al 0,72% de los 10.336 centros de votación habilitados en todo el territorio nacional. Los distritos más perjudicados fueron Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, ubicados en el sector sur de la capital.

Problemas con el material electoral

A través de redes sociales, diversos usuarios reportaron retrasos en la llegada del material electoral, pese a que los miembros de mesa estuvieron presentes desde temprano para cumplir con su deber cívico. Esta situación generó incomodidad y reiterados pedidos a la ONPE para iniciar la jornada, aun cuando el organismo aseguró que el material ya se encontraba distribuido.

Ciudadanos reportaron desde primeras horas de las elecciones generales 2026 que varias mesas de votación no lograron instalarse a tiempo en distintos locales, principalmente debido a la ausencia de material electoral indispensable. Según los testimonios difundidos, los miembros de mesa no pudieron iniciar el proceso a las 7.00 a. m., como estaba previsto, al no contar con cédulas, actas ni otros implementos necesarios para el sufragio.

Usuarios en redes sociales reportan demoras de hasta 2 horas desde el inicio de la jornada electoral para el armado de las mesas de votación en la Universidad de Lima en Santiago de Surco.

A las 9 a.m. se registró que aún no hay mesas instaladas en el colegio Padre Iluminato en San Juan de Miraflores. Los ciudadanos reclaman que estuvieron esperando desde antes de las 7 a.m. para asegurar su voto desde temprano. Sin embargo, aún no se apertura el centro de votación. Vía Latina se registró que más de 200 personas se encuentran haciendo cola para ingresar al colegio en la av. Pedro Miotta.

Para presidente se escogería entre 35 candidatos y otros cargos a elegir son: senadores nacionales y regionales; a diputados y a representantes para el Parlamento Andino.

Ultima hora: extienden votaciones

Las autoridades de Perú ampliaron una hora más el tiempo para sufragar este domingo en las elecciones generales tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en la capital Lima.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizado de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT) y ya hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT).

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Las herramientas tecnológicas implementadas, como la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), tuvieron problemas de conexión y reconocimiento de códigos, lo… — La República (@larepublica_pe) April 12, 2026

FUENTE: Con información de EFE, la República y La Voz