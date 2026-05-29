viernes 29  de  mayo 2026
PRESIDENCIALES

Álvaro Uribe lanza alerta ante elecciones en Colombia: "No más chavismo, no más Cepeda, no más FARC"

El expresidente colombiano advirtió que el modelo de Hugo Chávez en el país destruye empresas privadas y públicas como ocurrió en Venezuela con PDVSA y la salud

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, alertó este viernes al país sobre el riesgo que representaría para la economía y la convivencia social el modelo del “chavismo local” que representa el candidato de izquierda Iván Cepeda, de cara a las elecciones del próximo domingo.

"No más chavismo, no más Cepeda, no más FARC", afirmó el exmandatario en un mensaje en X en el cual pide “No más amenaza contra la Constitución, no más protección de bandidos y narcoterroristas, no más destrucción de la salud, no más destrucción de la economía productiva”.

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Uribe, quien ha sostenido que defender la democracia es acatarla, hizo su advertencia en medio de un tenso clima político, marcado por una fuerte polarización y la violencia de las guerrillas colombianas con amenazas a los candidatos de partidos democráticos.

Entre los candidatos que se medirán el domingo —en una posible primera vuelta— están: Iván Cepeda Castro, del izquierdista Pacto Histórico, apoyado por Gustavo Petro; Abelardo de la Espriella, por el movimiento Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, del Centro Democrático, entre un total de siete aspirantes.

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Colombia en vía al modelo del chavismo

Uribe, líder del partido Centro Democrático que tiene como abanderada a Paloma Valencia, advirtió que con “el chavismo local” de Iván Cepeda, “Colombia se expondrá a un problema internacional bien grave que puede llegar a una acción armada contra el país”.

“Ningún país, EEUU por ejemplo, tolerará que se siga enviando cocaína en cantidades con la protección del Gobierno de Colombia”, sostuvo al referirse a las políticas de Gustavo Petro hacia el tráfico de drogas.

Agregó que el modelo de Chávez seguido en Venezuela “no solamente destruye la empresa privada, también la pública”, como ocasionó la destrucción de la estatal Petróleos de Venezuela.

“Cepeda, el chavismo local, no solamente destruye la empresa privada, también la pública, como a Ecopetrol, en Venezuela a PDVSA, y aquí a los hospitales públicos les pagan apenas una parte de los servicios que prestan”, expresó en su extenso mensaje.

FUENTE: Con información de red x Álvaro Uribe

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