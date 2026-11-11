miércoles 11  de  noviembre 2026
COLOMBIA

Presidente De la Espriella condena ataque contra RCN, "la prensa se respeta"

El jefe de Estado ordenó el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

BOGOTÁ.- El presidente Abelardo de la Espriella condenó de manera enérgica el atentado con explosivos perpetrado en la madrugada de este miércoles contra las instalaciones del medio de comunicación RCN en la ciudad de Cali.

"¡LA PRENSA SE RESPETA! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

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Añadió, además, que "en Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia".

En este sentido, el Presidente ordenó el "despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal".

El ataque, ejecutado mediante el lanzamiento de un artefacto en la zona exterior del edificio, dejó daños materiales de consideración en la infraestructura, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

Tras conocerse el hecho, el mandatario ordenó el despliegue inmediato de todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia para lograr la identificación y captura de los responsables.

Desde el Ejecutivo se ratificó que ninguna organización criminal logrará intimidar el ejercicio informativo en el país, subrayando que la libertad de prensa constituye un pilar fundamental de la democracia que cuenta con la protección absoluta del Estado.

Las autoridades locales reportaron la aprehensión preliminar de dos sospechosos presuntamente vinculados con la acción terrorista, mientras continúan las labores de inspección antiexplosivos y las investigaciones para determinar el alcance de las amenazas recientes contra distintos medios de comunicación colombianos.

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