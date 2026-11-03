martes 3  de  noviembre 2026
COLOMBIA

Abelardo De La Espriella activa campaña militar contra grupos armados en frontera con Venezuela

La campaña desplegada por Abelardo De La Espriella en Cúcuta forma parte de la ofensiva "contra narcoterroristas que operan en distintas regiones"

En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

"En el Gobierno de la patria milagro, impondremos la ley y la Constitución a través de la fuerza de las armas de nuestro Ejército, de nuestra Fuerza Pública”, dijo el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, al presentar su cúpula militar el 20 de agosto de 2026

Cuenta en X de Abelardo De la Espriella
Por Santiago Perales

CÚCUTA.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, puso en marcha este martes la campaña militar y policial "Esparta". La activación fue hecha durante un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste), en la frontera con Venezuela.

"Hoy aquí, en Cúcuta, comienza la campaña militar y policial 'Esparta', una operación trascendental para recuperar la seguridad y restablecer la autoridad legítima del Estado colombiano", dijo. Esta ciudad está a 500 kilómetros de Bogotá.

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Según el mandatario, la campaña forma parte de la ofensiva nacional que "he ordenado contra las organizaciones narcoterroristas que operan en distintas regiones de la patria".

Cúcuta es una zona comercial con presencia de grupos armados ilegales y redes de narcotráfico que operan a lo largo de la línea de la frontera con Venezuela. Durante las últimas semanas, la ciudad ha sido escenario de asesinatos, entre ellos el del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, el 26 de octubre.

El 29 de octubre, De La Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta debido a la ola de violencia y asesinatos a manos de grupos ilegales.

Combate de ilegales

El mandatario derechista dijo que su visita a Norte de Santander busca verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública para el combate de las organizaciones armadas ilegales y la recuperación del control territorial.

De La Espriella ordenó a los comandantes militares y policiales concentrar sus esfuerzos en recuperar la seguridad de la región del Catatumbo (en el departamento de Norte de Santander) y combatir a las redes del ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y otros grupos armados que disputan el control territorial y las economías ilegales.

Además, instruyó a la fuerza pública a recuperar la iniciativa operacional, identificar y capturar o neutralizar a los principales cabecillas de esas organizaciones, desarticular sus estructuras y afectar sus fuentes de financiación.

La Fuerza Armada Nacional de Venezuela bombardeó el domingo un campamento de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) enclavado en la frontera con Colombia, y el ataque dejó al menos nueve muertos, informó la ONG FundaRedes.

1.200 efectivos

El ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, dijo que la campaña contará con aproximadamente 1.200 integrantes del Ejército y la Policía, así como un componente de Infantería de Marina que llegará con equipos para reforzar el control de los principales ríos del departamento.

Anunció la incorporación de equipos antidrones, ante el uso de estos dispositivos por parte de los grupos armados ilegales y confirmó la activación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) en Cúcuta, que desarrollará operaciones contra las estructuras criminales y los delitos de alto impacto que afectan a la ciudad.

FUENTE: Con información de EFE

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