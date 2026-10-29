jueves 29  de  octubre 2026
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella ordena deportar a venezolanos irregulares con antecedentes delictivos

Migración Colombia intensificará las verificaciones en Bogotá tras detectar órdenes de captura y registros relacionados principalmente con delitos de drogas

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026

AFP
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

AFP
Por María Graterol

BOGOTÁ.- Los ciudadanos venezolanos que permanezcan de forma irregular en Colombia y estén vinculados con actividades delictivas serán objeto de procedimientos de deportación inmediata, según la orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella a las autoridades migratorias.

El anuncio se produjo en medio de una ofensiva institucional para reforzar la seguridad en Bogotá. La administración nacional busca estrechar la colaboración con el Distrito Capital para detectar a extranjeros que incumplan las normas migratorias y tengan antecedentes penales.

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La instrucción quedó en manos de José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia. Al comunicar la decisión, De La Espriella insistió en que las medidas contra quienes delinquen deben ejecutarse sin demoras y dentro del marco legal.

"Vamos a fortalecer todos los días la coordinación entre la Nación y el Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular en el marco de la ley", señaló el presidente.

Más de 148,000 venezolanos sin estatus regular

El Gobierno colombiano informó que alrededor de 148,000 ciudadanos venezolanos su situación migratoria no está regularizada. La cifra fue uno de los elementos considerados para reforzar las labores de vigilancia y coordinación entre las instituciones.

Las autoridades prevén intensificar los controles en distintos sectores de la capital, con verificaciones de documentos y consultas de antecedentes. El plan también incluye mesas técnicas permanentes para coordinar los procedimientos administrativos y asegurar que las actuaciones se desarrollen conforme a las normas vigentes.

La medida no se limita a la revisión de documentos: el Ejecutivo puso el foco en identificar a personas extranjeras con registros delictivos o requerimientos judiciales, con el propósito de tramitar su salida del territorio colombiano cuando corresponda legalmente.

Dos extranjeros tenían órdenes de captura

En el balance de las actuaciones migratorias, Migración Colombia informó que dos de los extranjeros identificados tenían órdenes de captura vigentes por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

La institución reportó, además, 73 personas con antecedentes asociados a capturas y un total de 241 registros. La mayoría, 198, estaba relacionada con estupefacientes; otros 19 correspondían a hurtos, siete a lesiones y 17 a diferentes conductas contra el orden y la convivencia.

El balance incluyó 996 medidas correctivas impuestas por la Policía Nacional a 98 personas y antecedentes de ingreso a Centros de Traslado por Protección en 63 casos.

La entidad indicó que el 80 % de las personas objeto de la medida de expulsión tenía una situación migratoria irregular.

Como parte de estos procedimientos, un grupo de extranjeros fue trasladado a la frontera venezolana en dos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana, con respaldo del Ejército Nacional. Una vez en Venezuela, quedó a disposición de las autoridades migratorias de ese país.

Migración Colombia mantendrá las verificaciones

Castañeda aseguró que la institución seguirá trabajando con las autoridades competentes para cumplir las instrucciones del Ejecutivo y fortalecer los controles en diferentes regiones del país.

El Gobierno y la Alcaldía de Bogotá acordaron mantener la coordinación institucional para responder a los desafíos de seguridad y migración. Las autoridades sostienen que las verificaciones continuarán bajo los procedimientos legales establecidos.

La decisión marca un endurecimiento de la respuesta del Ejecutivo frente a los extranjeros en situación irregular que estén vinculados con delitos, en momentos en que Bogotá busca reforzar sus mecanismos de prevención y control.

FUENTE: Con información de El Nacional/El País/Revista Semana/Redes Sociales

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